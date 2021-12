Truss s’apprête à annuler l’accord avec l’UE et à conserver 15 milliards de livres sterling pour financer la recherche au Royaume-Uni : « ne nous gênera pas » | Sciences | Des nouvelles

Cela survient après que Mme Truss a succédé à Lord David Frost en tant que négociateur du Brexit après la démission de l’ancien ministre. Lord Frost se démenait pour que l’UE laisse la Grande-Bretagne rejoindre Horizon Europe, le projet clé de recherche et d’innovation du bloc de 80 milliards de livres sterling auquel le Royaume-Uni devait contribuer 15 milliards de livres sterling afin de permettre à ses scientifiques d’accéder à cet énorme pool de financement.

L’UE a déclaré à Lord Frost qu’il devait résoudre les différends liés au Brexit avant que la Grande-Bretagne ne puisse réadhérer, bien que sa participation soit une caractéristique de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni.

Alors qu’une grande partie de la communauté scientifique a averti que l’exclusion du Royaume-Uni nuisait à la science britannique, Mme Truss a été invitée à envisager de se retirer de l’accord sur le Brexit afin que la Grande-Bretagne puisse conserver la contribution de 15 milliards de livres sterling pour un «meilleur» plan.

Le ministre des Sciences George Freeman a écrit dans un article d’opinion pour Research Professional news : « Si l’UE se dresse sur notre chemin, nous sommes prêts pour une transition en douceur vers quelque chose d’aussi bon, voire de meilleur.

« À plus long terme, nous établirions une offre ambitieuse qui offre de nombreux avantages de l’association Horizon ainsi que les avantages supplémentaires d’une participation mondiale plus large.

« Les partenariats avec la communauté de recherche européenne resteront au cœur de notre offre de recherche internationale, mais nous cherchons également à renforcer d’autres relations, notamment dans l’Indo-Pacifique et en Amérique du Nord.

«Nous développons à la fois les domaines de recherche où le Royaume-Uni détient un avantage stratégique et ceux où nous pourrions être leader à l’avenir, tels que l’intelligence artificielle, l’énergie de fusion et d’autres décrits dans la feuille de route R&D 2020 et la stratégie d’innovation 2021.

« Cela s’ajoute à la nouvelle science que l’Agence de recherche et d’invention avancées est créée pour explorer. »

Alors que le Royaume-Uni est peut-être à la recherche de nouveaux partenaires maintenant qu’Horizon Europe n’est plus sur la table, les programmes de l’UE ont été en mesure d’offrir des bourses à long terme et des collaborations industrielles internationales aux universités et aux chercheurs britanniques qui nous manqueront cruellement en raison de l’exclusion de la Grande-Bretagne. .

Mais les forces nationales du Royaume-Uni semblent être au cœur des préoccupations de ce gouvernement après que le Premier ministre Boris Johnson a présenté un plan visant à faire de la Grande-Bretagne une « superpuissance scientifique ».

M. Johnson a écrit dans un article pour le Daily Telegraph : « Nous voulons que le Royaume-Uni retrouve son statut de superpuissance scientifique et, ce faisant, passe au niveau supérieur.

Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, a déclaré à BBC News : « Perdre l’accord sur la participation du Royaume-Uni au plus grand programme international de financement de la science au monde à ce stade, alors qu’il a déjà été négocié et est prêt à signer, serait arracher la défaite à les mâchoires de la victoire.

« Bien qu’il soit naturel pour le gouvernement de prévoir le pire des cas, nous devons réaliser que tout programme uniquement au Royaume-Uni désavantagerait grandement nos scientifiques par rapport aux opportunités internationales qu’Horizon Europe ouvre, avec l’UE et de nombreux autres pays. qui y participent, comme Israël ou la Norvège.