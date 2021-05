Trussardi nomme de nouveaux directeurs créatifs – WWD

MILAN – Trussardi mise sur un duo de designers sympas pour écrire le prochain chapitre de la marque légendaire.

La société basée à Milan a nommé Serhat Işık et Benjamin A. Huseby en tant que nouveaux directeurs créatifs de la marque, chargés de superviser tous les aspects du design, de l’image et de la marque. Leur première collection pour Trussardi s’inclinera à l’automne 2022.

Işık et Huseby sont connus pour leur propre label, la GmbH basée à Berlin, lancée en 2016, et qu’ils prévoient de continuer à concevoir.

Trussardi a vanté l’engagement des concepteurs en faveur de l’inclusivité et leur «perspective socialement engagée».

«Serhat et Benjamin apportent une vision distinctive et puissante à Trussardi», a déclaré le PDG Sebastian Suhl. «L’équipe et moi sommes profondément enthousiastes à l’idée de nous lancer dans ce voyage avec eux, en vue d’apporter une expérience de vie contemporaine et responsable sur le marché.

Dans un communiqué, les concepteurs ont déclaré conjointement que «Trussardi est chargé d’un pedigree et d’un énorme potentiel inexploité. Nous avons été attirés par la possibilité de reconstruire une maison.

GmbH est enracinée dans la culture des clubs underground, mais en janvier, passant en revue la collection homme automne 2021 de la marque, WWD a déclaré que les créateurs avaient joué avec les limites des sexes, se concentrant sur des décolletés sensuels inspirés de la haute couture gamme de chaussures et accessoires vegan. Ce n’était pas les premiers pas des créateurs dans la durabilité, qui est un élément clé de leurs collections. Pour l’automne 2020, ils ont présenté des looks allant des robes tricotées moulantes avec des découpes pour les femmes aux hauts côtelés à épaules dénudées pour hommes et la plupart des tissus étaient recyclés, biologiques ou biodégradables. Les vestes et manteaux en cuir, par exemple, étaient faits d’un matériau à base de maïs.

Toutes les collections principalement sexospécifiques de GmbH se connectent dans un récit plus large, impliquant à la fois des hommes et des femmes, mais en septembre 2018, la GmbH a lancé sa première ligne complète de vêtements pour femmes, avec 22 looks.

Işık est un Allemand de première génération d’origine turque et Huseby, d’origine norvégienne-pakistanaise, a grandi en Norvège. Işık, qui enseignait la mode à l’université de Berlin, faisait des collections sur une base non commerciale. Huseby avait été photographe et artiste, qui, enfant, dessinait des looks de mode et fabriquait ses propres vêtements à l’adolescence. Des mélanges culturels et un sens de l’altérité ont informé la GmbH, et la ville et la scène culturelle de Berlin ont également façonné leur approche.

En juillet dernier, pour leur collection homme printemps 2021, les créateurs ont projeté le film «A Season of Migration to the North», une œuvre de l’artiste Lars Laumann qui raconte l’histoire de l’activiste gay Eddie Esmail, arrêté alors qu’il participait à une mode. au Soudan et a ensuite demandé l’asile en Norvège.

«Cela touche à tout ce qui concerne la GmbH: politique, migration, mode et beauté, mais aussi queerness», a déclaré Huseby à l’époque. «De toute évidence, organiser un défilé de mode au Soudan était clairement un acte politique très subversif. Et je pense que c’est la beauté, que la mode ne se limite pas à de beaux vêtements. L’année dernière, la GmbH était finaliste pour le prix Woolmark.

La nomination chez Trussardi d’Işık et Huseby est un signe que les propriétaires prennent la marque italienne dans une nouvelle direction.

Trussardi n’a pas eu de directeur créatif depuis le départ de Gaia Trussardi en 2018. Elle a rejoint l’entreprise familiale en 2011 en tant que directrice artistique de la jeune marque Tru Trussardi. En mars 2013, elle succède à Umit Benan Sahin à la tête de la ligne principale Trussardi. Avant de toucher Benan Sahin en 2011, le label Trussardi a été conçu par le directeur créatif Milan Vukmirovic, qui avait rejoint la marque en 2007.

Après la sortie de Gaia Trussardi, Trussardi a lancé le projet Archive + Now en 2019, repensant le patrimoine de la maison historique et organisant une nouvelle édition avec une perspective moderne.

La première collaboration a été avec Giulia et Camilla Venturini, les créateurs de la marque de sacs à main Medea. Cela a été suivi d’un partenariat avec le compte Instagram @Checking_Invoices puis avec la marque United Standard de Giorgio Di Salvo. En juillet dernier, la marque s’est associée au duo artistique londonien Fiona Sinha et Aleksandar Stanic, qui a développé une collection printemps 2021 pour homme et femme qui réinterprète les codes de style emblématiques de Trussardi.

Trussardi a connu quelques changements depuis que la société de gestion d’actifs indépendante italienne QuattroR, présidée par Andrea Morante et spécialisée dans la restructuration d’entreprise, a pris une participation majoritaire dans l’entreprise en 2019. Tomaso Trussardi, fils de feu Nicola, est président de la société , qui a été fondée par son arrière-grand-père Dante en 1911.

Suhl a rejoint Trussardi en octobre dernier en provenance de Valentino, succédant à Maela Mandelli.

«QuattroR cherche à racheter des entreprises italiennes qui ont une histoire, un passé glorieux et des marques durables qui font face à des difficultés financières ou à des changements générationnels complexes, et qui ont besoin d’une relance ou d’un repositionnement», expliquait au moment de l’acquisition Morante, qui a une longue expérience en tant que banquier d’investissement et dans la mode, et qui est président de Sergio Rossi ainsi qu’ancien PDG de Pomellato. «Nous choisissons les secteurs en Italie où l’industrie est la plus présente et compétitive, comme les biens de consommation et la mode, qui sont intéressants pour le pays.»

Morante a déclaré que QuattroR était particulièrement intéressé par Trussardi étant donné sa pertinence pour façonner l’histoire du Made in Italy et le secteur des produits de luxe, et en particulier il a vanté la prévoyance de Nicola Trussardi, le père de Tomaso.