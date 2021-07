Trust International présente son initiative Clevergreen pour la création de solutions et de produits durables | La technologie

Avec l’initiative Clevergreen, l’entreprise a réussi à réduire l’utilisation de plastique de 16% en 2020 simplement en réduisant la taille des boîtiers de ses écouteurs GXT.

Confiance internationale, une marque leader dans les accessoires numériques, continue de miser sur la création de nombreux projets qui cherchent rréduire l’impact environnemental de vos produits.

Merci à votre Initiative astucieuse, et selon les paroles de Allard boer, le directeur financier de Trust, “l’entreprise s’efforce de réduire considérablement les déchets et les plastiques utilisés dans nos produits et emballages, en utilisant davantage de matériaux provenant de sources renouvelables. Notre objectif est également d’améliorer le recyclage et d’optimiser nos processus et opérations pour réduire notre empreinte carbone ».

Trust concentre sa stratégie environnementale sur des changements intelligents qui peuvent faire une différence écologique, quelque chose qui a déjà atteint des jalons.

Par exemple, aujourd’hui, les manuels de la plupart de vos produits sont disponible en version en ligne, la société a donc retiré les manuels d’instructions papier de l’emballage.

Confiance aussi a réduit la taille des boîtes l’emballage de vos produits et remplacez et enlevez les coussinets d’oreille en plastique, ce qui a entraîné une réduction de 16 % de l’utilisation du plastique d’ici 2020.

De plus, et dans le but que les consommateurs disposent de toutes les informations relatives à la durabilité du produit, l’entreprise a mis en place un système de ratio écologique dans ses produits et emballages.

Par exemple, un ratio sera basé sur le utilisation de carton certifié FSC ou dans un emballage à volume optimisé sans plastique, mousse, PVC et polystyrène. Le ratio le plus élevé s’appliquera lorsque l’emballage est le plus respectueux de l’environnement et que le produit lui-même est fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Sac ordinateur Atlanta, le premier produit Clevergreen de Trust fabriqué à partir de matériaux recyclés

Dans le cadre de l’initiative Clevergreen, Trust a annoncé le premier produit fabriqué avec des matériaux recyclés : la sacoche éco pour ordinateur portable Atlanta.

C’est un sac pour notre ordinateur portable totalement respectueux de l’environnement, puisqu’il est fabriqué à partir de 18 bouteilles en plastique PET.

Accessoires, périphériques et effets personnels peuvent être rangés en toute sécurité dans leurs compartiments lorsque vous passez de la maison au travail dans cette nouvelle ère du modèle de travail hybride.

L’origine des matériaux utilisés a été vérifiée selon lesl Norme mondiale de recyclage (GRS), ce qui signifie que le fournisseur de tissu dispose du certificat GRS et du certificat de transaction (TC) pour chaque preuve d’expédition à laquelle le tissu est soumis, il est certifié que, effectivement, provient de matériaux recyclés.

« Continuer avec la méthode traditionnelle n’est pas une option. Nous devons porter une attention particulière à la planète et aux personnes impliquées dans notre système écologique. Il est de notre responsabilité et de notre ambition de concevoir des produits durables, exploiter et offrir aux consommateurs des choix durables, accessibles et intelligents », déclare Boer. «Ce n’est pas quelque chose qui peut être réalisé immédiatement. C’est un effort continu et nous nous engageons et en collaboration avec nos partenaires et fournisseurs pour mener à bien ces changements intelligents dans notre chaîne de production, nos opérations et nos gammes de produits ».