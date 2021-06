Trust Iris, analyse et avis | La technologie

in

La vidéoconférence est arrivée il y a quelques années et ils l’ont fait pour rester. Cependant, je crois qu’ils n’ont jamais été aussi importants qu’en 2020 et ce que nous avons en 2021.

En raison de la situation mondiale, des cours en ligne, des réunions constantes, des présentations et du télétravail, beaucoup d’entre nous ont eu affaire à un caméscope pour nos tâches quotidiennes, pour parler avec les amis et la famille et, finalement, pour communiquer.

Et oui, les entreprises ont aussi ces besoins. Ces derniers mois, nous avons parlé d’applications pour transformer n’importe quel mobile en caméscope, nous avons également analysé des webcams telles que la Razer Kiyo Pro et, maintenant, nous allons avec le Faites confiance à l’analyse Iris, une solution professionnelle pour les entreprises.

Faites confiance à IrisSensor 1 / 2.5″ CMOS | Résolution 8,5 Mpx Autofocus 4K et 60 FPSOuiFOV120ºCconnectivitéUSB-C vers PC/Mac | USB-A pour microphone externeLogicielPas besoin, il est plug & playMicrophone intégréQuatre microphones omnidirectionnels Longueur de câble USB-C vers USB- Une vis de sécurité de 3 mètres Indicateur LED Oui, autour de l’objectif Dimensions et poids 601 x 141 x 115 mm | 2,2 kg Prix 656 euros en PC Composants

Il ressemble à une barre de son et peut être placé presque partout où nous voulons

Le design compte sur pratiquement tous les appareils, mais dans quelque chose comme un caméscope, cela a une importance capitale car nous allons devoir le placer sur le dessus, en dessous ou sur les côtés du moniteur, dans les bras de support ou partout où nous le pouvons.

Ils sont généralement légers et compacts, mais dans ce cas, il n’y a pas une telle limitation et, fondamentalement, nous avons un appareil photo un peu plus similaire à une barre de son compacte. En fait, il pourra servir d’enceinte avec un niveau plus qu’acceptable, mais nous en reparlerons plus tard.

Le design est très, très simple. Nous avons des formes ovales dans le boîtier en plastique et à l’arrière, nous trouvons les ports. Nous avons un USB-C qui va au PC/Mac Et le câble fourni est assez long : trois mètres avec USB-C vers USB-A.

Nous avons un USB-A qui est utilisé pour connecter un microphone externe, le port d’alimentation et la fente de sécurité. Trust a un microphone externe qui semble de très bonne qualité, mais c’est quelque chose qui est vendu séparément.

A l’avant on retrouve la caméra juste dans la partie centrale, une caméra avec un très grand objectif qui cache un petit capteur et que nous pourrons déplacer selon nos besoins.

Sur les côtés de l’objectif, nous avons deux demi-lunes qui indiquent l’état de l’appareil photo (s’il est coupé, émettant, branché) et un maillage qui cache à la fois le haut-parleur et les quatre microphones omnidirectionnels.

C’est un design élégant qui ne colle pas à la surface d’appui Grâce à une base qui soulève beaucoup l’appareil et qui nous permettra une inclinaison généreuse pour placer la caméra à la fois sur une table et sur un mur. Et en parlant de cela, l’emballage comprend un support à ancrer au mur.

C’est un design simple, mais que j’aime et qui pèse peu, seulement 2,2 kilos, mais il me manque un fil universel pour un trépied ou un système similaire.

Vous n’aurez rien à toucher sur le PC, puisque tous les ordres sont donnés par le contrôleur

L’un des aspects que j’ai le plus aimé, sans aucun doute, est le contrôle. Avec différents caméscopes, vous devez vous fier à un logiciel pour contrôler les différentes options. Oui, presque tous sont plug & play, mais la chose normale est que les fonctions de mise au point, le réglage du champ de vision et d’autres paramètres ne peuvent être modifiés que dans le logiciel du fabricant.

Ici, nous avons une caméra plug-and-play avec toutes les fonctions grâce au fait que le contrôle ne se fait pas via un programme, mais avec la télécommande.

C’est une commande très simple, comme celui que l’on peut trouver dans n’importe quelle barre de son, et qu’il contient tout ce dont vous aurez besoin pour contrôler l’image et le son lors d’une réunion.

Tous les boutons sont indépendants de l’application de communication que nous utilisons sauf ceux pour raccrocher et recevoir des appels, que j’ai essayé avec FaceTime et Meet et qui ne fonctionnent pas avec ces applications.

Le reste des boutons, comme je l’ai dit, ne dépend pas de l’application et nous pourrons allumer / éteindre la caméra, déplacer l’objectif manuellement, choisir les modes de suivi de cible en parlant, contrôler les actions ‘macro’, couper le microphone / le son et augmenter / baisser le volume, ainsi que contrôler la plage dynamique capteur.

C’est très intéressant car le plus normal est que cette caméra soit en un point fixe toujours connectée au même ordinateur, mais il peut aussi arriver qu’elle se connecte à plusieurs ordinateurs et qu’elle ne dépende d’aucun logiciel rend les choses beaucoup plus faciles.

Il y a plusieurs des actions que nous allons faire avec la télécommande qui, nativement, peuvent être faites avec les différentes applications communication, mais force est de constater que le commandement est un point très positif.

Maintenant, une fois les paramètres souhaités réglés, nous n’aurons plus à tripoter beaucoup… sauf pour les modes de suivi d’image.

Trois modes d’image pour s’adapter à n’importe quelle salle de conférence

Je pense qu’au-delà de la qualité du son et des micros, la chose la plus importante à propos de cette caméra sont les modes de suivi des personnes à la fois physiquement et numériquement.

L’objectif peut être déplacé manuellement, mais aussi avec la télécommande, pour qu’il pointe où l’on veut. Nous pourrons contrôler le zoom numérique et si vous souhaitez effectuer ce processus manuellement, très bien, mais il est préférable de laisser le logiciel faire son travail.

Et c’est ça, il existe deux programmes de surveillance très intéressants. Le premier est le mode ‘Speaker’ où la caméra se concentrera uniquement sur la personne qui parle. C’est quelque chose qu’il fait automatiquement et, en plus de centrer l’image sur cette personne, il effectue également un zoom avant.

C’est une découpe numérique qui ajoute du bruit, oui, mais c’est intéressant pour isoler visuellement la personne qui parle. Il dispose également d’un mode de suivi automatique des mouvements au cas où nous nous déplaçons dans la pièce.

L’autre mode automatique est le ‘Participant’. Dans ce mode, l’image est dézoomée au maximum pour couvrir le champ de vision de 120º que permet l’objectif et ainsi capturer les différents membres d’une table de conférence par exemple.

Si nous sommes dans ce mode et que la caméra ne voit qu’une seule personne, elle fera automatiquement la même fonction que dans le mode ‘Speaker’.

Bien sûr, si vous ne voulez pas que les problèmes ou la communication soient chaotiques (si plusieurs personnes parlent en même temps par exemple), vous pourrez toujours laisser des valeurs fixes en mode manuel, mais je pense que ces automatismes sont ceux qui donnent un sens au caméscope.

Bon son, imagerie polyvalente et microphones un peu simples

Et c’est maintenant le moment de vous montrer comment cela fonctionne, ainsi que la qualité que donnent les haut-parleurs et la caméra elle-même.

Commençons par l’image, puisque c’est la partie principale. Le capteur CMOS a une résolution de 8,51 mégapixels et une taille de 1/2,5″.. Ce n’est pas qu’il s’agisse d’un capteur trop gros, vraiment, qui fonctionne contre une image sans bruit lorsque la pièce n’est pas parfaitement éclairée.

En fait, le bruit est une constante dans toute l’image à la fois en pleine résolution et lors de l’application d’un zoom numérique, mais c’est quelque chose qui n’est pas loin de ce que nous avons l’habitude de voir dans pratiquement tous les caméscopes du marché.

Un petit capteur équivaut à ce bruit à l’intérieur, presque à chaque fois, et le Trust Iris ne fait pas exception.

Même comme ça, la qualité de l’image est bonne considérant que la pièce dans laquelle elle est placée aura sûrement un bon éclairage, mais ici la résolution, comme nous l’avons dit, n’est pas pour passer des appels 4K, mais pour écrêter en mode suivi.

De plus, gardez à l’esprit que les appels vidéo sont sûrement passés via des programmes avec une limite de 720p qui, en plus, ont un débit binaire très, très faible. Donc la qualité d’image est bonne, mais je pense que les micros sont défectueux.

Non seulement ils captent la voix avec un son métallique mais, dans les différents tests effectués, il y a un bruit blanc très fort qui ne devrait pas être là. Il apparaît de temps en temps et n’est pas périodique, donc je ne sais pas ce qui peut arriver.

Il ne capte pas un son chaud, mais là encore, il le fait à un gain suffisant pour le type de caméra dont il s’agit, une bonne chose pour cette partie, mais cela provoque également un bruit de fond qui se faufile à travers les microphones.

Par contre nous avons le haut-parleur et j’ai bien aimé celui-ci. Il manque un peu de basses, mais je pense que c’est une décision consciente pour qu’une voix grave dans un appel vidéo ne soit pas renforcée par l’orateur, ce qui rend la conversation quelque peu compliquée.

De plus, vous pourrez utiliser l’Iris comme s’il s’agissait simplement d’un autre haut-parleur de PC, une sortie audio pour les vidéos, la musique et les appels vidéo eux-mêmes, de sorte qu’il fonctionne bien dans ce rôle de caméra multiservice. En ce sens, très bon pour Trust.

Une solution professionnelle pour les entreprises de télétravail

À la fin, Vous devez être très clair (c’est ainsi que nous l’avons fait lors de l’analyse) que le Trust Iris n’est peut-être pas un caméscope pour vous. De plus, la qualité d’image est très similaire à celle des options grand public qui sont plus polyvalentes au quotidien.

Mais pour les entreprises de toute taille, nous pensons que c’est une très bonne solution pour le télétravail et les réunions plus fréquent en ces temps où oui, la pandémie s’éloigne, mais où il semble que le télétravail est venu pour rester.

je n’aime pas trop la qualité des micros, d’autant plus qu’ils ne filtrent pas du tout les bruits ambiants, mais la qualité sonore est bonne, je le trouve polyvalent car il peut être utilisé comme haut-parleur (par exemple comme barre de son/caméscope à utiliser dans les présentations) et bien que l’image ne soit pas parfaite, les modes angle et suivi fonctionnent très bien.

Qu’il soit plug & play et que tout se contrôle avec une télécommande est aussi un point en sa faveur, car cela rend les choses beaucoup plus faciles et vous n’avez pas à manipuler de logiciel. Vous le connectez simplement au PC et allez.

C’est l’un des produits les plus spécialisés que nous ayons analysés, mais si vous nous lisez d’une entreprise qui a besoin d’un outil de conférence et que cela vous a aidé, nous sommes heureux.