Trust offre des écouteurs sans fil dans sa nouvelle campagne Back to action! Nous vous disons comment les obtenir | La technologie

Avec l’arrivée de septembre, la routine revient et la toujours inévitable “retour à l’école”. Pour nous faciliter un peu les choses, Trust lance sa campagne “Back to Action”, grâce à laquelle nous pouvons obtenir gratuitement les écouteurs Bluetooth Primo Touch. Nous vous expliquons comment obtenir le vôtre !

La fin de l’été approche et, avec elle, notre retour aux routines habituelles, l’organisation du “Retour à l’école“Si nous avons des enfants, les longues heures de travail…

Mais heureusement, septembre C’est aussi un mois pour s’enthousiasmer et démarrer ces projets que nous avions garés, tels que renouveler nos appareils électroniques, qu’ils soient axés sur télétravail, au jeu ou à la vie de tous les jours.

Pour faciliter ce processus de renouvellement, Confiance, la marque de référence en accessoires numériques, a lancé son nouvelle campagne “Retour à l’action” !, avec lequel nous pourrons obtenez un casque Bluetooth Primo Touch gratuit.

Pour se les procurer, c’est très simple, il suffit d’acheter un ou plusieurs accessoires Trust d’une valeur de 50€ ou plus et de s’inscrire sur le site de la campagne avec le ticket de caisse. Simple, non ?

De plus, le meilleur de tous est que dans cette promotion, qui sera disponible jusqu’au 30 septembre, tous les produits Trust appartiennent à l’une de leurs catégories, telles que Bureau, Jeux ou Mode de vie, et qu’il est compatible avec le remise jusqu’à 20% avec lequel de nombreux accessoires de l’entreprise ont actuellement. Une bonne affaire !

Écouteurs sans fil Bluetooth Primo Touch – Confort et style

Les Faites confiance aux écouteurs Bluetooth Primo Touch offrent une totale liberté de mouvement grâce à leur portée sans fil extra longue jusqu’à 10 mètres, ainsi qu’une grande facilité d’utilisation.

Pour les recharger, il suffit de les insérer dans leur étui, qui fait office de chargeur, et ainsi d’obtenir un autonomie jusqu’à 4 heures sur une seule charge, en faisant ainsi d’eux nos meilleurs alliés au quotidien.

Ces écouteurs combinent un design minimaliste avec un excellent son, le tout sans négliger le moindre grand confort, puisque sa ergonomie soignée les rend s’adaptent confortablement à tout type d’oreille

De plus, le Trust Primo Touch Bluetooth intègre commandes tactiles supra-auriculaires, qui vous permettent d’accéder aux fonctions les plus importantes, telles que la lecture, la pause et le saut de chansons sans avoir à manipuler l’appareil. Pour sa part, microphone intégré il permet également un accès rapide à l’assistant vocal du smartphone, ainsi que de passer et recevoir des appels facilement.

Se souvenir de obtenez gratuitement Primo Touch Bluetooth Il vous suffit d’effectuer un achat de 50 € ou plus en produits Trust et de vous inscrire, accompagné du ticket de caisse, sur le site de la promotion. Ne restez pas sans eux !