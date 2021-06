Trust présente la campagne d’été “Tout le monde est gagnant”. Profitez de l’euro avec des remises allant jusqu’à 25 % ! | Jeux

Chez Trust, ils veulent que nous profitions au maximum de l’Eurocup, et c’est pourquoi ils nous offrent des remises allant jusqu’à 25 % sur une large sélection d’articles avec lesquels créer une configuration parfaite pour profiter pleinement de la compétition. Bien sûr, il faut être aussi rapide que Mbappé, car la campagne ne sera active que jusqu’au 30 juin.

le Eurocoupe! Nous voulions déjà profiter du meilleur football international et, pourquoi ne pas le dire, aussi de l’été, que nous avons déjà au coin de la rue.

Pour célébrer les deux événements, Confiance, marque de référence en accessoires digitaux, a présenté sa campagne “Tout le monde est gagnant”, grâce à quoi nous pourrons mettre la main sur certains de leurs meilleurs produits avec jusqu’à 25% de réduction.

Cette belle initiative sera en vigueur Jusqu’au 30 juin et comprendra des produits de jeu, comme les claviers, les souris et les écouteurs, mais aussi accessoires de bureau et accessoires de votre gamme de style de vie, idéal pour profiter du plein air et profiter du beau temps.

Pour vous donner quelques idées, nous avons compilé quelques-unes des meilleurs accessoires de confiance que, maintenant, vous pouvez obtenir à un prix réduit. On va avec eux !

Clavier de jeu GXT 853 Esca Metal

le Clavier GXT 853 Esca La confiance se distingue par être particulièrement résistant et coloré. Leur 12 touches de fonction bureautique et multimédia, à côté de pavé numérique complet, facilitent l’exécution de toute activité. De plus, il dispose d’un mode de jeu qui désactive la touche Windows pour que rien ne nous ralentisse dans nos jeux.

Ce clavier coloré utilise Éclairage LED avec un effet arc-en-ciel personnalisable, qui permet de régler la vitesse des couleurs et de paramétrer librement la luminosité, afin que chaque joueur puisse adapter son apparence à sa guise.

Pour couronner le tout, le clavier GXT 853 Esca comprend un support de téléphone intégré nous devons donc quitter le jeu des yeux pendant que nous vérifions les notifications.

Casque GXT 322 Carus

Les écouteurs Ils sont un accessoire indispensable, surtout si nous sommes fans de jeux qui ont un mode multijoueur en ligne.

Les GXT 322 Carus offrent une expérience immersive dans n’importe quel titre PC, car ils ont un son de haute qualité et basses puissantes. Ses coussinets larges et confortables sont faits de matériaux en maille qui aident à maintenir le confort pendant les longues sessions de jeu.

Ces écouteurs présentent des détails polis attrayants et un design noir avec des accents rouges, leur donnant une finition moderne et originale. De plus, ils ont microphone flexible, bouton de volume sur l’écouteur et un bouton de sourdine du microphone, idéal pour éviter les sons étrangers et contrôler les sons du jeu à tout moment.

Souris illuminée GXT 105 Izza

le souris GXT 105 IZZA compter avec un design exclusif et futuriste grâce au fait que sa partie supérieure est entièrement éclairée en 4 couleurs interchangeables.

Pour une polyvalence totale, ce clavier dispose conception ambidextre, conçu pour garantir un maximum de confort et un excellent maintien, ainsi qu’avec 6 boutons, ce qui nous donne un contrôle total.

Un autre des points forts du GXT 105 Izza Illumined est qu’il nous permet de changer directement le sélection de vitesse de 600 dpi à 2400 dpi. Et, en plus, il ne nécessite pas de logiciel pour configurer les boutons, il peut donc être démarré immédiatement et sur n’importe quel bureau grâce à son câble tressé de 1,8 mètre de long.

Microphone Velica GXT 241

Si nous sommes fans du monde du streaming et que nous osons diffuser n’importe quel match de l’Eurocup, le microphone GXT 241 Velica c’est un pari gagnant.

est Micro USB possède trépied et boîtier en métal qui le rendent très facile à installer, tandis que votre filtre de grille Il permet de réduire au maximum le bruit de fond et d’obtenir des enregistrements de qualité et de haute précision.

Pour sa part, motif d’enregistrement cardioïde Il est conçu pour empêcher les bruits de fond de capter et ainsi produire un son plus clair, faisant de ce microphone l’accessoire idéal pour Podcast, voix off, enregistrement de musique Oui Diffusion.