Trust présente le pack de jeu Ziva 4-en-1 : votre nouvel ensemble d’accessoires pour entrer rapidement dans le jeu | Jeux

Vous songez à acheter un PC de jeu ? Avez-vous besoin de renouveler les appareils sur votre ordinateur ? Eh bien, portez une attention particulière au nouvel ensemble Ziva 4-en-1 Gaming Bundle de Trust, qui nous offre tout ce dont nous avons besoin pour profiter de nos jeux sur PC facilement et rapidement.

Avoir la meilleurs accessoires de jeu est l’une des clés pour tirer le meilleur parti de nos ordinateur, surtout si nous voulons l’utiliser pour profiter de nos jeux préférés.

C’est pourquoi je choisis souvent des appareils comme le clavier, les Souris ou la écouteurs cela peut devenir un véritable casse-tête en raison du nombre écrasant d’alternatives que nous trouvons sur le marché.

Par chance, Confiance, marque de référence en accessoires numériques, a imaginé une solution qui nous permet d’accéder à un ensemble d’appareils qui nous offre tout ce dont nous avons besoin pour convertir, de manière très simple, nos Jeux PC sur une vraie machine de jeu.

Il s’agit de Ensemble de jeu Ziva 4-en-1, qui est composé de clavier, souris, tapis Oui écouteurs. Nous présentons chaque produit séparément !

Clavier Ziva

Le Clavier de jeu Ziva est pleine taille et fonctionnalités éclairage LED multicolore, ce qui le rend adapté pour jouer dans l’obscurité et lui donne une excellente finition esthétique.

Il a une conception robuste, capable de résister aux sessions de jeu les plus intenses et, en plus, il est résistant aux éclaboussures.

Bien entendu, le clavier Ziva comprend un mode de jeu spécial, qui s’active facilement et nous permet de désactiver la touche Windows pour éviter les interruptions accidentelles de nos jeux.

Souris et tapis Ziva

Trust a pensé à tout lors de la conception du souris ziva, dont à première vue son attractivité se démarque conception et la qualité de vos matériaux.

Cette souris offre vitesse réglable (1000-3000 dpi) et intègre un revêtement en caoutchouc, qui fournit la vitesse et l’adhérence nécessaires pour assurer un contrôle maximal pendant le jeu.

Il est accompagné d’un Tapis de souris de jeu exclusif Il a une grande surface de 220x300mm, et dont la texture soignée garantit les meilleures performances dans tout type de capteur ou de sensibilité.

Écouteurs Ziva

Ce grand ensemble est complété par quelques écouteurs ziva qui offrent un Super son et ils nous ouvrent la porte à jeux multijoueurs en lignecar ils comprennent un microphone pliable avec contrôle du volume.

Leur coussinets circumauraux, avec un rembourrage confortable pour les écouteurs et un serre-tête réglable, assurez-vous que les écouteurs s’adaptent parfaitement aux utilisateurs de tout âge, offrant un confort total même pendant les longues sessions de jeu.

Que pensez-vous de ce pack complet ? Eh bien maintenant flipper quand on dit le prix, puisque les Ensemble de jeu Ziva 4-en-1 sera disponible en septembre au prix public conseillé de 39,99 €. Une vraie aubaine !