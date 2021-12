Trust présente ses derniers accessoires pour profiter de toute l’expérience IRIS Webcam | La technologie

IRIS Webcam, la solution complète de Trust pour la visioconférence de qualité professionnelle, reçoit 2 nouveaux accessoires qui élargissent encore ses grandes possibilités de communication et d’intégration dans notre environnement.

Bien que le télétravail est encore très en vigueur aujourd’hui, de nombreuses entreprises et travailleurs ont décidé de retourner dans les bureaux, avec toutes les précautions contre le COVID-19, comme un aperçu de l’ancienne normalité.

En ce sens, nous avons vu comment le modèle de travail hybride C’est un succès, atteignant des niveaux allant jusqu’à 65% des travailleurs, selon les données du cabinet de conseil Boston Consulting Group.

Pour cette raison, Confiance, marque de référence en accessoires numériques, a continué à travailler sur son Gamme de produits B2B, spécialement webcams, dans le but d’améliorer les rencontres de travail entre ceux qui sont déjà revenus au bureau et ceux qui, au contraire, continuent à télétravailler.

Au sein de cette gamme, il se démarque Webcam IRIS, la solution complète pour la visioconférence avec la qualité professionnelle de Trust qui, maintenant, lance de nouveaux accessoires qui améliorent votre expérience utilisateur.

Microphone d’extension : améliore la qualité sonore des conférences

Parmi les accessoires les plus remarquables se trouve le microphone d’extension pour webcam IRIS, grâce à quoi il est possible augmenter la portée du microphone Caméra de vidéoconférence IRIS 4K.

Grâce à cet appareil, les fonctions de base de la webcam sont améliorées, optimisant le déroulement de la visioconférences.

C’est bien Indicateur LED affiche l’état du microphone (on/off) et son bouton d’accès facile permet désactiver et réactiver le microphone à nouveau juste en le touchant. En plus, le base antidérapante maintient le microphone fermement en place. Sa connexion se fait via USB.

Support TV ou moniteur : placez la webcam IRIS dans n’importe quel environnement

Le prochain accessoire qui permet au bureau d’économiser de l’espace est le prise en charge de la télévision par webcam IRIS.

Grâce à cet add-on, la webcam IRIS restera ancré en bas ou en haut du téléviseur ou du moniteur, augmentant également le confort de connexion à l’écran.

Le support TV ou moniteur IRIS est facile à monter, mesure 580×150, et offre un compatibilité totale.

De plus, il permet régler la bonne hauteur de la caméra, ce qui garantit de conserver une image professionnelle lors de toute réunion et, bien sûr, d’agrandir et de donner une plus grande visibilité au cadrage de l’image, améliorant ainsi l’exposition des réunions.

IRIS : bien plus qu’une webcam pour la visioconférence

Grâce à IRIS, transformez n’importe quelle pièce en salle de visioconférence professionnelle c’est maintenant plus facile que jamais.

Ses incroyables caractéristiques techniques, associées à une logiciel intelligent avancé et une grande facilité de connexion, font de cet appareil la meilleure option possible pour garantir le professionnalisme de toute réunion en ligne.

Que ce soit au bureau ou dans l’espace domestique que nous dédions au travail, IRIS est l’outil parfait pour optimiser le communication en ligne entre les travailleurs.