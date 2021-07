Trust présente ses nouveaux casques gaming multiplateformes. Profitez du meilleur son sur PC, console ou appareils mobiles | Jeux

in

Si vous recherchez des écouteurs de haute qualité qui peuvent être utilisés dans tous vos appareils, comme les consoles, les PC ou les smartphones, portez une attention particulière à la gamme de casques Trust, car elle a des propositions pour tous les goûts.

À une époque où nous avons de plus en plus d’appareils électroniques à la maison, ayant bon casque Qu’ils se démarquent par leur polyvalence n’est pas une tâche facile.

Par chance, Confiance, une marque de référence dans les accessoires numériques, propose une large gamme de casques de jeu capables de fonctionner au plus haut niveau dans tous nos appareils de jeu, tels que console, comprimés, smartphones ou alors ordinateur.

Dans cet article, nous recommandons certains des meilleurs écouteurs de jeu de Trust avec lequel vous pouvez profitez du meilleur son sur n’importe quelle plateforme. Découvrons-les !

GXT 1323 Altus – Conception et connectivité

Profitez pleinement de vos jeux avec un Son immersif et précis. Les GXT 1323 Altus de Confiance avoir une connexion polyvalente et offrir un expérience sonore de haute qualité grâce à ses basses profondes et son son clair.

Ces écouteurs sont équipés d’un conception exclusive en camouflage noir, qui est complété par de confortables coussinets en maille qui nous permettent de profiter de sessions de jeu longues et intenses.

La accessibilité et contrôle est un autre des points forts de ces casques, car ils incluent un accès rapide pour régler le volume et un bouton de mise en sourdine instantanée du microphone.

De plus, ils ont un microphone flexible et Bandeau réglable qui, avec son câble tressé en nylon de 1 mètre, offre une grande polyvalence et une grande liberté de mouvement.

Les GXT 1323 Altus ont un prix de vente conseillé de 44,99 €

GXT 414 Zamak – Qualité premium

Les GXT 414 Zamak par Trust nous permet de profiter de meilleur son premium grâce à sa puissance Haut-parleurs actifs de 53 mm, qui garantissent une grande force et d’excellentes performances sonores.

Ces casques sont conçus pour multi plateforme, de sorte qu’ils performent à un niveau élevé dans ordinateur, console ou même dans l’intrigue de jeu du téléphones mobiles.

son conception premium et robuste, dans lequel les pièces métalliques robustes se distinguent, non seulement leur confèrent une finition de haute qualité, mais en font également un casque idéal pour écouter de la musique dans n’importe quelle partie.

Merci à votre coussinets d’oreille circumauraux rembourrés Pourtant le bandeau réglable le confort est garanti, ainsi que nos performances dans les jeux en ligne, car ils ont un microphone flexible, qui peut être plié dans la position la plus appropriée, et dont filtre de grille Capturez clairement la voix du joueur afin que le reste de l’équipe ne perde aucun indice du jeu.

Le GXT 414 Zamak de Trust a un prix conseillé de 39,98 €.

Casque GXT 450 Blizz – Son surround

Le casque GXT 450 Blizz par confiance offrez-nous une expérience sonore unique grâce à leur son surround virtuel 7.1, qui porte l’immersion à un nouveau niveau.

Merci à votre patins pivotants et son bandeau auto-ajustable, le confort est l’un des points forts de ces casques, il est donc possible de profiter de sessions de jeu longues et intenses sans subir aucune sorte de fatigue ou d’inconfort.

Sa conception permet aux casques de s’adapter parfaitement à la forme de l’oreille et, en plus, isole de tout bruit extérieur cela peut distraire le joueur.

Enfin, sa belle apparence, qui comprend Eclairage RVB à effet fluide sur les deux pads, il est capable de ravir les amateurs d’accessoires gaming.

Les GXT 450 Blizz ont un prix de vente conseillé de 54,99 €.

Casque GXT 433 Pylo – Design exclusif

Écouteurs pour jeu Pylône GXT 433 sont circumauraux, équipés de puissants haut-parleurs et peuvent être connectés à un PC, une console, un smartphone ou une tablette pour profiter d’un excellent son et confort à tout moment.

Les grands coussinets d’oreille doux sont faits d’un tissu confortable mousse rétractable pour s’assurer que le casque est bien ajusté sur la tête, tandis que le bandeau réglable Avec de jolis détails en métal poli et un imprimé camouflage classique pour une finition moderne.

Les Pylo ont haut-parleurs puissants de 50 mm Ils affichent un son riche avec des basses profondes et des aigus clairs.

Bien entendu, ces casques disposent d’un microphone pliable, indispensable pour profiter pleinement de nos jeux multijoueurs.

Les écouteurs GXT 433 Pylo ont un prix de vente conseillé de 39,99 €.