Trust présente ses nouveaux produits pour télétravailler plus efficacement cet été | La technologie

Le télétravail est là pour rester. Et c’est pourquoi Trust, marque de référence en accessoires numériques, présente ses nouveaux produits avec lesquels travailler à domicile est beaucoup plus facile et efficace que jamais.

Au cours de la dernière année, le télétravail s’est considérablement développé en Espagne, et de plus en plus de travailleurs choisissent d’aménager leur temps de travail à domicile.

Pour cette raison, avoir un Equipe informatique A la hauteur c’est indispensable si l’on veut tirer le meilleur parti de nos performances en mode déporté.

Afin de faciliter au maximum ce besoin, Trust, marque de référence en accessoires numériques, a depuis longtemps démontré son engagement travailleurs, nous offrant toutes sortes de solutions qui transforment notre maison en un tout bureau professionnel.

À cette occasion, Trust nous présente 3 nouveaux accessoires idéal à installer dans notre position habituelle de télétravail. Découvrons-les !

Ensemble Primo 4-en-1 pour le bureau à domicile

Très attentif à cela pack très intéressant, puisque, pour très peu d’argent, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour démarrer nos journées de télétravail facilement et efficacement.

le Trust Primo Ensemble 4 en 1 comprend un Souris, une clavier, quelque écouteurs et une tapis spécialement conçu pour Travail à domicile.

Le clavier, spécialement conçu pour ce pack, a touches silencieuses et pieds pliants, ce qui nous permet d’atteindre la hauteur idéale pour chacun des utilisateurs. De plus, il est résistant aux éclaboussures, ce qui en fait un produit idéal pour la maison.

Pour sa part, souris sans fil, de conception ambidextre, vous permet de régler la vitesse avec un bouton de sélection (1000-1600 dpi), ce qui le rend parfaitement adapté à n’importe quelle tâche.

Ce pack est complété par un tapis avec un texture de surface optimisée pour une utilisation simple et confortable de la souris, et quelques casque avec micro parfait pour toute réunion en ligne.

L’ensemble Trust Primo 4-en-1 a un prix de vente conseillé de 24,99 €.

Webcam Tolar – Résolution Full HD 1080p pour vos réunions

Réunions virtuelles Ils sont devenus le moyen de communication le plus efficace au sein des organisations grâce à l’expansion du télétravail.

Pour cette raison, de nombreux travailleurs choisissent d’acquérir caméras de haute qualité réaliser ce type de conférence, pour laquelle le Faites confiance à la webcam Tolar il a été spécialement conçu.

Avec une résolution de 1920 x 1080 et un taux de 30 images par seconde, la webcam Tolar fournit une image nette et fluide, tandis que leur microphones intégrés captez les voix clairement, pour un son sans interférence.

Grâce à son support universel inclus, la caméra peut être placée sur le moniteur ou sur notre bureau, qui avec son filetage ” intégré, qui permet son installation sur un trépied, et son conception plug-and-play Avec une connexion USB, ils en font un accessoire aussi fiable que facile à installer.

La webcam Tolar de Trust a un prix de vente conseillé de 34,99 €.

Souris sans fil Bayo – Efficacité maximale et design ergonomique

le Souris Trust Bay se démarque des autres grâce à son aspect moderne, qui intègre lumières LED avec des cycles de couleurs différentes et un look vraiment révolutionnaire.

Le sien conception ergonomique verticale Est destiné à minimiser le stress sur le bras et le poignet pendant les longues heures de télétravail, car il favorise la position naturelle de la main. Ou ce qui est le même, qui permet une position parallèle à la surface du bureau, ce qui facilite le travail pendant des heures et offre une plus grande liberté de mouvement.

De plus, ses deux boutons permettent de choisir la vitesse du curseur entre les différents modes disponibles et, grâce à son Connecteur USB sans fil et stockable, offre une portée sans fil de 10 m pendant de nombreuses heures, car il a batterie rechargeable.

La souris sans fil Bayo a un prix de vente conseillé de 34,99 €.