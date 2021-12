Trust réduit de 37 % l’utilisation de plastique dans ses emballages grâce à sa politique durable | La technologie

Après nous avoir présenté sa gamme 100 % durable de produits Clevergreen fabriqués à partir de matériaux recyclés, Trust poursuit son engagement ferme à devenir une entreprise encore plus durable. Aujourd’hui, elle réduit de 37% l’utilisation de plastiques dans ses emballages et s’est fixé une série d’objectifs qui permettront de réduire l’impact environnemental.

La possibilité de travailler à domicile en raison de la COVID-19[feminine a permis Confiance, marque de référence en accessoires numériques, grandir plus que jamais. Mais la croissance vient toujours de la main de impact environnemental, et Trust veut renforcer sa volonté d’offrir des produits et des emballages plus durable.

À la suite de cette initiative, l’entreprise a créé une série de politiques et engagements avec tous ses partenaires (fabrication, distribution et vente) pour réduire son empreinte CO2 et être une entreprise plus durable, suivant la devise de : « Fair for people. Juste pour la planète. À des prix justes », – Juste pour les gens. Juste pour la planète. A des prix justes -.

Comme résultats immédiats de ces engagements, Trust a déjà réduit de 37 % l’utilisation de plastique dans ses emballages au cours de la dernière année et a publié Clevergreen, une nouvelle gamme de produits 100% durables.

Cette vision durable est collecté dans le premier rapport de durabilité présenté par l’entreprise, le « Rapport d’impact 2020-2021 », qui reflète que le Investissement socialement responsable est devenu l’un des principaux piliers de la stratégie globale de Trust, reconnaissant son rôle dans une industrie qui doit subir une transformation massive pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris.

Trust veut y parvenir avec une série de mesures très spécifiques, qu’elle a incluses dans ce rapport. Parmi eux, se distinguent les suivants : l’investigation de l’analyse du cycle de vie des produits, afin d’identifier les éléments qui pourraient aider à réduire l’empreinte CO2 (approvisionnement, production, produit utilisé et fin de cycle de vie).

Mais aussi la réalisation d’un évaluation des matériaux pour analyser les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer pour avoir le plus grand impact et pour commencer un processus pour calculer l’impact qui a Confiance dans la société, à la fois positive et négative, afin d’évaluer les mesures à prendre.

Pour tout cela, Trust s’est fixé trois objectifs de développement durable, aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, pour apporter des changements qui ont les effets les plus immédiats et les plus efficaces possibles :

1) Comme objectif principal, l’entreprise veut s’intégrer pleinement dans le économie circulaire d’ici 2040. Ainsi, les produits mis au rebut sont collectés et recyclés, afin qu’ils soient réutilisés comme matières premières dans la fabrication de nouveaux produits.

Ces efforts se concentrent sur l’élimination ou la réduction de tout ce qui est nécessaire et le recyclage du reste. Dans ce sens et à la suite de ces actions, en juin 2021 il y a eu Clevergreen, sa première gamme de produits fabriqués avec des matériaux 100 % recyclés, tels que Bourse d’Atlanta, fabriqué à partir de 18 bouteilles en plastique.

2) Le deuxième objectif est réduire vos émissions à zéro d’ici 2030. Pour ce faire, elle s’efforce d’étendre sa responsabilité au-delà de ses opérations directes jusqu’au cycle de vie total de ses produits, car une grande partie de l’impact environnemental de Trust est indirect, via les produits qui sont vendus aux utilisateurs par ses partenaires fabricants et fournisseurs.

3) Enfin et pour soutenir le Objectifs de développement durable, Trust travaille en interne pour créer un écosystème dans lequel les employés de tous âges et de tous horizons se sentent en sécurité et peuvent s’épanouir. Ainsi, en 2021, il a intégré divers outils et activités qui contribuent à la le développement des salariés, leur santé et leur bien-être, mais il y a aussi un engagement ferme à améliorer les conditions de travail des partenaires industriels.

Pour cette raison, il existe une code de conduite pour les fournisseurs inclus comme condition dans les contrats de collaboration avec Trust. Au cours de la dernière année, l’entreprise a réalisé 45 audits pour vérifier si ce code était appliqué.

En ce qui concerne tous ces types de mesures, Rogier Volmer, PDG de Trust International BV, a déclaré : « Nous sommes très conscients de notre rôle dans le problème croissant de l’augmentation de la consommation d’énergie dans la fabrication de produits électroniques et dans les déchets qu’ils génèrent. La durabilité ne peut être atteinte du jour au lendemain. C’est le résultat d’un effort continu et, bien que nous fassions des progrès, nous n’avons fait que les premiers pas sur la voie de la durabilité. Nous sommes pleinement engagés et collaborons avec nos partenaires commerciaux, industriels et de fabrication pour apporter des changements intelligents à la production, aux opérations et à notre gamme de produits afin de créer une industrie plus durable. »