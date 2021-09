TrustToken acquiert EthWorks pour faire évoluer le leader TrueFi

Une plate-forme mondiale de prêt non garanti de premier plan qui a récemment levé plus de 12,5 millions de dollars d’équipements avec une équipe d’experts en développement de renommée mondiale pour faire passer la mission de la plate-forme au niveau supérieur. TrustToken est la société derrière TrueFi et le fabricant de TrueUSD (TUSD / USD) parmi d’autres stablecoins populaires. Ils ont acquis la société de développement leader Web3, qui possède un portefeuille impressionnant de projets blockchain réussis.

Le talent technique de TrustToken est quadruplé

Après l’acquisition, le talent technologique de TrustToken a quadruplé et la taille de son équipe a doublé. La conception senior et la direction technique viennent pour faire passer la mission de TrustToken au niveau supérieur. EthWorks a contribué au développement de nombreux protocoles DeFi populaires et de blockchains de couche 1. Les partenaires précédents d’EthWorks incluent Bitcoin.org (BTC / USD), la Fondation Ethereum (ETH / USD) et Polkadot (DOT / USD). .

Le PDG de TrustToken, Rafael Cosman, a commenté :

« Alors que TrustToken mûrit et se développe, nous devons nous assurer que nos produits et services sont parmi les plus robustes, sécurisés et accessibles de l’industrie de la blockchain. L’acquisition d’EthWorks et de son équipe d’ingénieurs et de concepteurs de classe mondiale est cruciale pour l’avenir de TrueFi car elle nous aide à faire évoluer la vitesse, la sécurité et l’expertise en matière de protocole, tout en créant les plus grandes opportunités possibles pour nos prêteurs, emprunteurs et jetons. Titres “.

TrustToken pour accélérer considérablement le développement

Avec l’équipe EthWorks à bord, l’équipe TrustToken compte plus de 100 personnes et étend considérablement les capacités de conception, d’ingénierie et de cybersécurité de l’entreprise. L’acquisition et le talent qu’elle apporte accéléreront considérablement le calendrier de développement de TrustToken, la sécurité des protocoles et l’expérience utilisateur à travers différents produits et services. TrustToken prendra également en charge useDApp parmi d’autres projets open source EthWorks, qui sont utilisés par les développeurs Ethereum du monde entier.

Le leadership accrédité d’EthWorks en matière d’ingénierie et de conception rejoindra TrustToken pour guider ses efforts de développement et de développement de la marque. Le PDG et fondateur d’EthWorks, Marek Kirejczyk, devient le directeur technique (CTO) de TrustToken. Dit-il:

« Nous sommes très heureux de faire partie de l’histoire de TrustToken. TrueFi est le protocole de prêt non garanti qui connaît la croissance la plus rapide dans DeFi. Nos forces unies créent une opportunité unique d’accélérer la croissance et de créer un impact exceptionnel dans l’espace DeFi et, bientôt, dans le monde de la finance institutionnelle.

