TrustToken, fournisseur de prêts crypto et de pièces stables, acquiert la société de développement Web3 EthWorks »CryptoNinjas

TrustToken, les créateurs de TrueFi, un protocole de prêt non garanti, et fabricant de pièces stables populaires, dont TrueUSD, a récemment annoncé l’acquisition d’EthWorks, une société de développement Web3 avec un portefeuille complet de projets de blockchain à succès.

Reconnue comme l’une des principales sociétés d’ingénierie Web3, EthWorks est partenaire de TrustToken depuis plus d’un an et a contribué au développement de nombreuses blockchains de couche 1 et de protocoles DeFi largement adoptés. Cette acquisition double la taille de l’équipe de TrustToken et quadruple le talent technique de l’entreprise, et apporte un leadership technique et de conception senior pour faire passer le développement de TrustToken au niveau supérieur.

« Alors que TrustToken mûrit et se développe, nous devons nous assurer que nos produits et services sont parmi les plus robustes, sûrs et accessibles de l’industrie de la blockchain. L’acquisition d’EthWorks et de son équipe d’ingénieurs et de concepteurs de classe mondiale est cruciale pour l’avenir de TrueFi, nous aidant à faire évoluer la vitesse, la sécurité et l’expérience du protocole tout en créant les meilleures opportunités possibles pour nos prêteurs, emprunteurs et détenteurs de jetons. . “

– Rafael Cosman, PDG de TrustToken

EthWorks a travaillé avec la Fondation Ethereum, Bitcoin.org, Maker DAO, Polkadot, Dharma, etc. L’équipe EthWorks s’intégrera pleinement au personnel de TrustToken et rejoindra la feuille de route technique, de conception et opérationnelle pour tous les produits et services, avec un accent particulier sur la mise à l’échelle du protocole TrueFi.

En intégrant l’équipe EthWorks, l’équipe TrustToken compte plus de 100 membres et étend considérablement les capacités d’ingénierie, de conception et de cybersécurité de l’entreprise.

Au milieu de la fusion, le nouveau talent vise à accélérer le plan de développement, l’expérience utilisateur et la sécurité des protocoles de TrustToken dans ses divers produits et services. TrustToken maintiendra et développera également les projets open source d’EthWorks, notamment Waffle et useDApp, qui sont utilisés par les développeurs d’Ethereum.

La direction de l’ingénierie et de la conception d’EthWorks rejoindra TrustToken à des postes de direction, guidant les efforts de développement et de stratégie de marque de l’entreprise. L’équipe de direction verra Marek Kirejczyk, fondateur et PDG d’EthWorks, devenir directeur technique (CTO) de TrustToken.

En outre, Natalia Kirejczyk, responsable de la conception d’EthWorks, assumera le poste de vice-présidente de la conception de TrustToken, tandis que le directeur technique d’EthWorks, Krzysztof Jelski, deviendra vice-président de l’ingénierie de TrustToken.

Avec cet investissement dans les talents seniors, la Pologne est en passe de devenir le principal centre d’ingénierie de TrustToken.