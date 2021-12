Tsai dit qu’elle aime la crypto au milieu de l’interdiction chinoise

Joe Tsai, vice-président exécutif du géant du commerce électronique Alibaba, a révélé qu’il aimait les crypto-monnaies. Tsai, qui est le propriétaire de l’équipe NBA Brooklyn Nets, a partagé son amour pour la classe d’actifs naissante à travers un tweet plus tôt dans la journée, disant simplement qu’il aime les crypto-monnaies. En réponse, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté qu’il aimait Joe.

En particulier, Tsai a professé son penchant pour les actifs numériques après que la Chine a interdit toutes les transactions liées à la crypto-monnaie en septembre. Cependant, on ne sait pas ce que Tsai entendait par crypto, car il a initialement fait allusion à l’idée d’émettre des jetons de fans et des jetons non fongibles (NFT), entre autres activités pour stimuler l’engagement des fans avec les Brooklyn Nets.

A cette époque, dit-il,

Dans la NBA, nous avons maintenant la possibilité pour les équipes d’émettre des jetons de fans. Cela a été débattu, cela n’a pas été approuvé, mais des gens en Europe l’ont déjà fait avec des équipes de football en Europe qui émettent des jetons de supporters associés à des privilèges.

Cette déclaration intervient après que la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, a signé un nouvel accord promotionnel avec le principal échange crypto américain Coinbase. Cet accord obligerait Coinbase à diffuser des publicités cryptographiques sur le site Web sportif de Durant. De plus, l’échange crypto fera un don à la fondation caritative de la star de la NBA pour soutenir les jeunes.

L’amour de Tsai pour les crypto-monnaies n’a rien à voir avec Alibaba

Tsai parle de cryptographie car il est le commandant en second d’Alibaba après Jack Ma, le fondateur de la société chinoise de commerce électronique. Selon le New York Times, l’industrie technologique chinoise considère Ma comme la force créatrice et Tsai comme la force qui donne vie aux idées.

Bien que la déclaration de Tsai reste vague pour le moment, il est facile de conclure qu’elle n’a rien à voir avec Alibaba. En effet, la société a annoncé qu’elle cesserait de vendre des équipements miniers spécialisés sur sa plate-forme. De plus, la firme a interdit à ses plateformes de vendre des actifs numériques, tels que Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD) et Litecoin (LTC/USD).

Bien que Tsai ait déclaré qu’il aime les crypto-monnaies, le marché a continué de mal performer aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 49 093,23 $ (36 567,09 £) après avoir perdu 4,91 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures. Le marché des altcoins saigne également, chaque pièce de la liste des 10 meilleures crypto-monnaies perdant entre 1,02% et 8,44% au cours de la journée.

