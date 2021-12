Tsimikas se souvient du moment «incroyable» de Liverpool qui a stimulé la forme

L’arrière gauche de Liverpool, Kostas Tsimikas, a déclaré que son premier départ en Premier League à Anfield était un moment marquant qui l’a depuis encouragé.

L’international grec, qui a signé pour les Reds l’été dernier, a lutté pendant quelques minutes lors de sa première saison. En effet, l’instabilité de Liverpool à l’arrière et la forte forme d’Andy Robertson l’ont tenu à l’écart de l’équipe.

Cependant, il a joué un rôle plus régulier ce trimestre et est, en tant que tel, devenu un favori des fans. Tsimikas s’avère à la fois un adjoint solide et une alternative vedette à Robertson.

En raison de ses difficultés pour le match la saison dernière, Tsimikas n’a fait son premier départ en Premier League à Anfield pour Liverpool qu’en août. Il a mis un affichage solide contre Burnley, en assistant le but de Diogo Jota lors d’une victoire 2-0.

Il s’est également avéré crucial défensivement et, interrogé sur le match lors d’une conférence de presse, Tsimikas l’a salué comme un match important pour son développement à Liverpool.

«Ce fut un moment incroyable pour moi. Les fans étaient incroyables, ils m’ont donné ce que chaque joueur attend de la foule », a-t-il déclaré.

« Cela aide chaque joueur lorsque vous voyez beaucoup de gens applaudir pour vous. Je pense que cela m’a beaucoup aidé, pour le prochain match que j’ai joué pour être dans la meilleure forme.

« J’ai vu les gens, ils étaient si chaleureux avec moi et c’était un très bon sentiment avec moi. »

Kostas a également fait l’éloge du patron de Liverpool Jürgen Klopp. Il a déclaré : « Quand je suis arrivé ici, je jouais différemment à l’Olympiacos. Bien sûr, un nouveau manager voulait de nouvelles choses.

« Il m’a vu quand nous étions dehors sur le terrain, il a essayé de me dire ce qu’il voulait exactement. Il était à côté de moi, il m’a beaucoup aidé et a toujours été là pour moi et je tiens à le remercier.

Tsimikas a également développé des relations solides avec le reste de ses coéquipiers de Liverpool.

Il a gagné le surnom de « The Greek Scouser ». Néanmoins, un rappel du surnom ne le persuaderait pas d’essayer l’accent local devant les médias.

Tsimikas parle de la relation entre Salah et Liverpool

Tsimikas a déclaré à propos de sa relation avec Mohamed Salah : « Je pense que Mo est l’un de mes meilleurs amis ici. Quand je veux quelque chose, il est toujours là pour moi pour m’aider.

« Il a une très grande personnalité, je ne veux pas parler du joueur, il est fantastique. En tant que joueur, c’est l’un des meilleurs que j’ai vu de ma vie.

« Il peut m’aider à me dire ce que veut le manager. Nous sommes de très bons amis et nous passons beaucoup de temps ensemble sur le terrain d’entraînement.

« Pour moi, il est le meilleur joueur du monde en ce moment. »

Liverpool revient à l’action mardi face à l’AC Milan en Ligue des champions. Dans son propre briefing d’avant-match, Klopp a confirmé qu’il effectuera une rotation après avoir aligné une équipe presque inchangée au cours des trois derniers matches.

Il a également fait le point sur le contrat de Salah, qui reste un problème urgent en dehors du terrain pour les Reds.