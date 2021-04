Tsitsipas arrête Sinner pour se qualifier pour la finale de Barcelone

24/04/2021 à 16:56 CEST

Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, s’est avancé ce samedi en finale du Trophée Open Banc Sabadell-Conde de Godó de Barcelone après avoir stoppé l’élan de Jannik Sinner avec un triomphe solvant pour 6-3 et 6-3 en une heure et 23 minutes.

Tsitsipas a commencé le match prêt à couper les ailes du jeune Sinner dès le match d’ouverture, mais l’Italien a résolu en sa faveur les trois premières balles de break contre lui avec lesquelles il a trouvé le premier tour pour servir.

Après la frayeur et jusqu’à l’équateur du premier set, le Grec a continué à montrer un point de plus de tennis et de maturité que son rival, mais Sinner, 19 ans, n’a pas donné son bras à se tordre armé de la confiance en soi qui l’a conduit à les demi-finales.

La résistance a pris fin au huitième match, lorsque Tsitsipas a saisi la dernière des trois occasions de pause. qui a été essayé de mettre le 5-3 et de fermer la manche un match plus tard.

Le numéro 19 de l’ATP augmentait l’intensité de ses coups dans le deuxième set, sachant que ce qui était offert dans le premier ne lui suffisait pas pour gagner, et il était sur le point de surprendre la deuxième graine du tournoi en ayant une balle de ‘break’ avec 2-1 en sa faveur sur le tableau de bord, une situation que Tsitsipas a réussi à renverser pour porter le score à 2-2.

Poussé par la ferveur de sauver ce moment adverse, le récent champion de Monte Carlo a réussi à casser le service du Sinner inexpérimenté lors du match suivant (3-2).

Le numéro 5 mondial n’a dégagé cet avantage précieux qu’à l’issue du match, qu’il a finalement résolu par un confortable 6-3 et 6-3.

Tsitsipas, finaliste à Barcelone en 2018, affrontera dans le match pour le titre le vainqueur du croisement entre Pablo Carreño et Rafa Nadal, son bourreau dans cette finale il y a trois ans.