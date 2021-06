Tsitsipas bat Zverev et attend déjà un rival en finale de Roland Garros

in

06/11/2021

Le à 18:51 CEST

Le Grec Stefanos Tsitsipas a battu Alexander Zverev lors de la première demi-finale à Roland-Garros par (6-3, 6-3, 4-6, 4-6 et 6-3). Il semblait que tu pouvais le prendre par la voie rapide, mais l’Allemand a tiré les griffes et, la colère entre les deux, a pris le troisième set, commençant ainsi “un autre match”.

Dans le quatrième, l’histoire s’est répétée, mais cette fois sans se plaindre. Zverev a dominé le set du début à la fin et forcer les erreurs du Grec, il a encore gagné par 6-4.

Bien sûr, finalement le numéro 5 du classement ATP s’est imposé au sixième et attend déjà un adversaire en finale, qui sera le premier du Grand Chelem de sa carrière.

Tsitsipas a mieux commencé et, même sans jouer à son meilleur niveau, il a pris les deux premiers sets avec un relatif confort. La vérité est que les choses sont devenues très compliquées pour lui par la suite. Il a fait plus d’erreurs et ses nerfs le tenaient, bien que nous devons également apprécier la foi qu’un Zverev qui tombe en entier sur de l’argile.

Finalement, ce fut un match sous haute tension, cinq sets, entre deux joueurs plus irréguliers que d’habitude, mais l’occasion l’exigeait et la tension était palpable dans l’ambiance.

Dans celui-ci, il attend déjà de rencontrer son rival. Rafa Nadal et Novak Djokovic se rencontreront en deuxième demi-finale pour savoir qui affrontera le Grec dimanche prochain.

Djokovic a déjà dit hier qu’il cherchait des options pour battre le Majorquin, mais c’est sa terre et il ne lui facilitera pas la tâche.