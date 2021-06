Tsitsipas, de Monte-Carlo à Paris

11/06/2021 à 20h35 CEST

Sstefanos Tsitsipas est né à la périphérie d’Athènes il y a tout juste 22 ans. Son père, Apostolos, est son ombre depuis qu’il a commencé à l’entraîner à l’âge de 12 ans et sa mère, une ancienne joueuse de tennis russe, l’a toujours soutenu sur la voie du succès.

Avec un excellent tennis du fond du court, une forte personnalité et un look très ‘seventies’ avec des cheveux hippies ont conquis le cœur du monde du tennis et le respect de tous ses rivaux, beaucoup d’entre eux après l’avoir ‘souffré’ sur le court.

Cette année, ‘Tsipas’ a commencé le dirt tour avec le titre au Monte Carlo Masters 1000, c’était l’avertissement avec lequel il est aussi un joueur de tennis ‘terrestre’. Il a continué à Barcelone pour atteindre la finale où il a perdu contre Rafa Nadal et, bien qu’il n’ait pas si bien fait à Madrid et à Rome, il est arrivé à Roland-Garros avec une grande confiance.

Un triomphe très important

Contre l’Allemand Alexander Zverev, Tsitsipas a connu des hauts et des bas, mais la réalité est qu’il a réussi un match impressionnant : “C’est la victoire la plus importante de ma carrière & rdquor;Il a avoué en larmes après s’être qualifié pour la finale de Roland Garros, son meilleur résultat de sa carrière.

« Je repense à mes débuts quand j’étais enfant et je rêvais de jouer un jour à Roland Garros et sur cette piste & rdquor ;, a-t-il révélé très excité.

Avec son père dans la loge applaudissant comme le plus, Tsitsipas savait qu’il faisait face à une belle opportunité et il n’a pas manqué : “C’était un match avec beaucoup de tension, mais dans le cinquième set, le public était avec moi pour m’encourager et me donner de l’énergie. Je sentais de l’espoir et que j’aurais des opportunités alors je suis sorti me battre & rdquor;, a-t-il avoué.

Le soutien de la Grèce

Le jeune joueur de tennis, l’une des bannières de la ‘Next Gen’ met enfin les pieds dans une finale du Grand Chelem, étant la première fois qu’un joueur de tennis grec y parvient : « Maintenant, la Grèce fait partie de la communauté du tennis. Il est très important d’avoir le soutien de la population de mon pays. C’est tout une fierté& rdquor;, expliquait au pied de la piste.

Il ne lui reste plus qu’un pas pour devenir un vrai « Dieu grec », mais ce ne sera pas facile pour lui. Il le sait, mais il le combattra.