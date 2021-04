Tsitsipas élimine Garín au deuxième tour à Monte Carlo

15/04/2021 à 13h45 CEST

grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série du Monte Carlo Masters 1000, a battu le Chilien en huitièmes de finale jeudi Cristian Garin par 6-3 et 6-4 et jouera en quarts de finale contre les Espagnols Alexandre Davidovitch.

Dans un match qui comportait même des échanges de coups, Tsitsipas, cinquième joueur mondial, a enchaîné une belle séquence de victoires à la fin du premier set et au début du deuxième et a finalement accéléré à nouveau à la fin pour éviter le bris d’égalité.

Garin, qui avait résolu ses deux premiers affrontements à Monaco sans perdre un set, a été courageux dans le premier set, malgré le fait que dans ses approches au filet, il était presque toujours dominé par les passes réussies de son rival.

Il fallait atteindre le huitième match pour voir la première balle de break du match, en faveur de Tsistsipas, Quoi Garin sauvé avec un grand croisé de droite. Mais ce match, le plus long, donnerait encore beaucoup de lui-même, avec des avantages et des nuls successifs jusqu’à ce que le Chilien abandonne son service avec un long ballon dans l’allée droite.

Après cette pause, Tsitsipas il a confirmé le blanc avec son service (6-3), a de nouveau cassé au début du deuxième set et a de nouveau assuré son service. Le résultat du match a été pratiquement clos lors de ces cinq matchs consécutifs signés par le Grec, qui a célébré son avantage au poing.

Le Chilien, 24e au classement mondial, s’est démarqué par son jeu de coup droit et par des largages précis lors du deuxième set et son effort a été récompensé: une première pause qui lui a permis de passer au niveau 4-4 dans le set. Mais c’est là que sa résistance est venue: il a perdu son prochain service et Tsitsipas il a fait son blanc, après environ une heure et 40 minutes de jeu.

Garin est arrivé à Monaco après avoir perdu lors de son premier match du tournoi de Miami contre le Croate Marin cilic. Sur la même scène, Tsitipas atteint les quarts de finale et est tombé aux mains des Polonais Robert Hurkacz.

Ils ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois auparavant, également sur gravier lors du tournoi de Hambourg 2020, avec la victoire du Grec en trois tours.

Tsitsipas ils seront vus dans des chambres avec Davidovich, aujourd’hui imposée aux Français Lucas Pouille par 6-2 et 7-6 (2).