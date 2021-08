Tsitsipas et Zverev rencontrent les pronostics et se rencontreront en demi-finale

in

21/08/2021

.

Tout était normal dans la session nocturne de la cinquième journée du tournoi de Cincinnati, ATP Masters 1000, avec les triomphes du grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, et l’Allemand Alexandre Zverev, troisième favori, ce qui les mettait en duel en demi-finale pour une place en finale.

Tsitsipas, qui a montré sa meilleure version combative, a battu le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime 6-2, 5-7 et 6-1 en trois sets. après deux heures et 12 minutes d’action et atteint les demi-finales pour la deuxième année consécutive.

Mais après avoir pris une pause salle de bain, Tsitsipas Il est revenu au tribunal renouvelé. Les balles de match qu’il a perdues n’ont pas provoqué de panique. Tarière–Aliassime Il a offert à son adversaire une pause au début de la troisième avec un coup droit prolongé, et le Grec n’a jamais regardé en arrière, attaquant à travers le décisif sans faire face à un point de rupture.

Malgré la grande résistance qu’il a présenté Auger-AliassimeLe joueur tête de série 12, la possibilité d’un retour tardif a finalement été anéantie lorsqu’il a commis sa septième double faute pour donner à la deuxième tête de série une seconde pause décisive.

Mais le Canadien de 21 ans quittera Cincinnati confiant que sa saison sur terrain dur est sur la bonne voie après avoir remporté la victoire sur son ami proche, l’Italien. Matteo Berrettini, le finaliste de Wimbledon.

Auger-Aliassime dominé sa rivalité avec Tsitsipas de la jeunesse à leurs premières années en tant que professionnels. Mais Tsitsipas il a pris le contrôle de sa série ATP dans leurs duels et a maintenant une avance de 5-2, dont cinq victoires consécutives.

Tsitsipas a subi une lourde défaite en trois sets la semaine dernière en demi-finale de Toronto contre l’Américain Opelka Reilly. Mais il s’est bien repris à Cincinnati avec trois victoires pour se qualifier pour les demi-finales.

Le jeune joueur de tennis grec tente de remporter son deuxième titre en Masters 1000 après avoir triomphé à Monte-Carlo plus tôt cette saison.

Son rival, en demi-finale, sera Zverev, le médaillé d’or des JO de Tokyo, qui a éliminé le concurrent turinois, le Norvégien Casper Ruud, huitième tête de série, en sets suivis de 6-1 et 6-3.

Le duel entre Tsitsipas et Zverev favorise le joueur de tennis grec avec une fiche de 6-2.

Zverev est à la poursuite de son cinquième titre en Masters 1000 et a dominé Ruud.

Le champion olympique de Tokyo avait trop de puissance de feu au service et en fond de court, écrasant les sept de son rival avec 18 vainqueurs.

Zverev, qui n’avait pas gagné de match lors des six précédentes participations au tournoi de Cincinnati, s’est qualifié pour une demi-finale contre Tsitsipas.

“Les matchs ne seront pas plus faciles. Je pense Stefanos C’est quelqu’un qui est dans une forme incroyable en ce moment et qui veut jouer à ce jeu aussi parce que nous sommes avant d’atteindre l’US Open, ce qui signifie que nous devons montrer que nous jouons notre meilleur tennis, ce qui fera un match divertissant “, a-t-il déclaré. . Zverev.

Le joueur de tennis allemand a réitéré qu’on ne peut pas atteindre une demi-finale d’un tournoi Masters 1000 sans jouer un bon tennis, ce qui signifiait aussi que l’un ou l’autre pouvait gagner, mais qu’en fin de compte ce sera pour celui qui le fait le mieux.

Zverev, qui a maintenant atteint les quarts de finale ou plus de huit des neuf épreuves du Masters 1000 (hors Indian Wells), a prolongé sa séquence de victoires à neuf matches remontant aux Jeux olympiques. Cette année, il a remporté trois titres, dont la couronne du Masters 1000 à Madrid.

Ruud il a maintenant atteint au moins les quarts de finale dans quatre événements ATP Masters 1000 consécutifs auxquels il a participé, dont deux consécutifs sur des courts en dur à Toronto et à Cincinnati. Sa performance cette semaine à Cincinnati lui permettra de consolider sa position à la huitième place de la FedEx ATP Race To Turin.

Cependant, après avoir remporté seulement cinq matchs contre Tsitsipas en quarts de finale à Toronto et quatre matchs contre Zverev ce soir, le joueur de 22 ans sait qu’il doit améliorer son tennis s’il veut figurer dans la liste des favoris pour se battre pour le titre lorsqu’il atteindra l’US Open.

Lors de la séance du matin, les prédictions se sont également réalisées avec les triomphes respectifs des Russes Daniel Medvedev, première graine, et Andreï Roublev, quatrième favori, qui se sont imposés aux Espagnols Pablo Carreño Busta (6-1, 6-1) et français Benoit paire (6-2, 3-6, 63), respectivement.

Le duel entre Medvedev et Roublev il sera le cinquième en tant que professionnels sur le circuit ATP avec une avance de 4-0 pour le premier.