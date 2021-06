Tsitsipas survit à Isner et rencontre Pablo Carreño

05/06/21 à 00h09 CEST

Le Grec Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, a survécu à la poussée et au service de l’Américain John Isner bouclera son retour en quatre sets (5-7, 6-3, 7-6 (3) et 6-1) et atteindre les huitièmes de finale à Roland-Garros où il affrontera l’Espagnol Pablo Carreño.

Tsitsipas a fini par imposer sa loi face à un adversaire inconfortable soutenu par un jeu d’attaque permanent qui le pousse à bout et l’empêche de trouver un rythme stable pour affronter le match.

L’Hellénique, qui aspire dans cette édition à égaler, au moins, les demi-finales qu’il a atteint l’an dernier, son meilleur record, a eu de la patience. Il a trouvé son moment malgré le bon départ de l’Américain qui n’a jamais obtenu de résultats marquants à Paris. Les huitièmes de finale, à trois reprises, ont été son plafond. Cette fois, il a calé plus tôt.

Il a coûté cher à Tsitsipas de perdre son service lors du onzième jeu du premier set. Isner était en sécurité avec le sien et a pris le premier set.

L’Hellenic, déjà avec des tables dans ce type d’événement, a réagi. Il a été patient et a brisé le service de son rival pour la première fois en huitième. Il a ensuite consolidé et fermé le set pour égaliser le match.

Le troisième était la clé. Une impulsion entre les deux à un moment crucial. Aucun des deux n’a abandonné son service et la situation a été résolue lors du tie-break remporté par Hellenic.

Isner ne revient pas

Isner a accusé le coup. Ce fut décisif et l’Américaine, 34 ans dans le monde et 36 ans, déclina précipitamment. Tsitsipas a accéléré, est allé 3-0 et n’a plus ralenti son jeu. Il a bouclé sa quatrième victoire en six rencontres face à l’Américain en deux heures et 41 minutes.

Tsitsipas, champion cette année à Lyon et au Monte Carlo Masters 1000 ainsi que finaliste à Barcelone et Acapulco, Il jouera au deuxième tour contre l’Espagnol Pablo Carreño qui a battu l’Américain Steve Johnson 6-4, 6-4 et 6-2.

