TSLA Stock à 3 000 $? Comment ARKK de Cathie Wood met en évidence un problème

La semaine dernière, la fondatrice d’ARK Invest, Cathie Wood, a annoncé un cours cible de 3000 $ sur Tesla (NASDAQ:TSLA) Stock. Les actions du fabricant de véhicules électriques (VE) ont rebondi de près de 8% à la nouvelle, ajoutant 50 milliards de dollars à sa capitalisation boursière déjà en plein essor.

Source: Grisha Bruev / Shutterstock.com

Il y a un petit problème: cela ferait valoir TSLA plus que Pomme (NASDAQ:AAPL) et Facebook (NASDAQ:FB) combiné. La fourchette supérieure de Mme Wood – 4000 USD d’ici 2025 – signifierait que le fabricant de véhicules électriques pourrait également avaler le parent de Google Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) pour le dessert.

Il est certainement possible que Tesla y parvienne et plus encore; le constructeur de véhicules électriques a prouvé que les constructeurs automobiles peuvent réaliser des marges brutes de 25% à grande échelle. Et, des taxis autonomes aux voyages dans l’espace, rien n’empêche Tesla de gagner de l’argent grâce à ses futures entreprises; un abonnement pour conduire votre voiture pourrait être le prochain.

Mais Tesla est déjà une entreprise massive qui aura de plus en plus de mal à devenir une entreprise encore plus grande. L’objectif de prix élevé ne rapportera aux investisseurs qu’un rendement annualisé de 35%.

Donc vas-y. Achetez des actions TSLA si vous le souhaitez. Mais assurez-vous de laisser de la place pour les investissements qui sont hors de portée de l’élite de Wall Street.

TSLA Stock: dans l’actualité, mais pas dans l’actualité

Selon les normes de Wall Street, Tesla et Cathie Wood’s ARCHE Fonds d’innovation (NYSEARCA:ARKK) sont tous deux des géants financiers. Leur taille massive signifie que de minuscules changements de prix peuvent faire l’équivalent d’un JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) (capitalisation boursière: 6 milliards de dollars) apparaissent et disparaissent en un clin d’œil. Ces entreprises ont également enrichi leurs patrons au-delà de toute imagination.

Mais il y a aussi un revers à un tel succès. Finalement, la taille de ces entreprises agit également comme un frein – un point d’ancrage qui freine la performance. Les bonnes idées d’investissement se tarissent. Les marchés sont saturés de produits. Quelle que soit la hauteur de ces superstars de Wall Street et de la Silicon Valley pour construire leur tour de Babel, elles seront un jour à court de briques dans le monde pour aller plus haut.

Quelle est la taille trop grande?

Alors, à quelle hauteur peut monter cette tour? Du côté des entreprises, les entreprises semblent atteindre cette limite supérieure quelque part dans la fourchette de capitalisation boursière de 1 000 à 2 000 milliards de dollars. John Rockefeller’s Huile standard a géré une valeur marchande de 1 billion de dollars (en dollars d’aujourd’hui) avant d’être brisés par les trustbusters en 1911. Pendant ce temps, Apple et Google – d’une valeur comprise entre 1,4 billion et 2 billions de dollars aujourd’hui – voient leur croissance naturellement ralentir alors même qu’ils s’essaient à de nouvelles entreprises.

Les entreprises peuvent tirer plus haut – le Compagnie néerlandaise des Indes orientales est passé à 8,3 billions de dollars en 1637 (ajusté pour l’inflation) par décret gouvernemental et militaire. Mais c’est une bataille difficile pour gagner un tel poids, et ces entreprises doivent généralement devenir des monopoles d’État pour maintenir leur domination. L’objectif de prix de 4000 dollars de Tesla le place à environ la moitié de la taille de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.

Du côté des fonds, les principaux gestionnaires de fonds négociés en bourse (ETF) et de fonds communs de placement atteignent généralement leurs limites de taille à une échelle bien inférieure: entre 10 et 50 milliards de dollars. C’est parce que la plupart des FNB et des fonds communs de placement sont limités dans le montant qu’ils peuvent acheter dans une seule entreprise. Les règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) limitent les fonds à 15% d’actifs illiquides, ce qui inclut toutes les positions importantes qui ne peuvent pas être vendues dans les sept jours de négociation.

Il existe également des limitations mathématiques. Même si le fonds de Mme Wood voulait acheter plus d’actions Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO), une société de 70 millions de dollars détenue par son fonds phare, il est pratiquement impossible pour le fonds ARKK de 17 milliards de dollars de détenir une participation significative.

D’un autre côté, les petits fonds et les particuliers peuvent danser autour des grands joueurs comme David encerclant Goliath. En investissant dans leurs meilleures idées sans tenir compte de la taille du marché, ces investisseurs peuvent profiter d’opportunités de marché inhabituelles. C’est pourquoi les gestionnaires de fonds de boutique ont tendance à générer en moyenne 16% de richesse en plus par rapport aux fonds ordinaires.

TSLA Stock, le Goliath

Mme Wood ne veut pas que TSLA passe à 3 000 $. Elle a besoin que cela se produise. Il existe très peu de perturbateurs technologiques à méga-capitalisation, et Tesla est l’une des rares idées restantes qui peuvent faire bouger de manière significative l’aiguille d’ARKK.

Pendant ce temps, le plus agile FNB Direxion Moonshot Innovators (NYSEARCA:LUNE) n’a pas de telles préoccupations. La participation moyenne du fonds de 312 millions de dollars n’a qu’une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars, bien inférieure à la moyenne de 38 milliards de dollars d’ARKK. (MOON est également en hausse de 21% depuis janvier par rapport à la perte de -10,5% d’ARKK).

Les investisseurs individuels ont encore de meilleurs choix. Un investissement de 5000 $ dans Art de Takung (NYSEAMERICAIN:TKAT) – un marché NFT (jeton non fongible) à micro-capitalisation – se serait transformé en 250 000 $ en moins de trois mois. Les paniers d’actions de valeur à petite capitalisation sont également en hausse d’environ 30%.

Les investisseurs conservateurs ne doivent pas manquer non plus. Grâce à la consolidation du secteur et aux prix planchers obligatoires, les chemins de fer à hauts revenus comme CSX (NASDAQ:CSX) et Norfolk Southern (NYSE:NSC) ont augmenté de plus de 220% au cours des cinq dernières années. Sans que les actionnaires impatients ne leur respirent le cou, les investisseurs qui achètent et conservent peuvent se permettre d’attendre que les mégatendances se manifestent.

Un récit édifiant des années 50

Wall Street a une longue histoire d’essayer d’éblouir les investisseurs avec des fonds et des entreprises à méga capitalisation. Le meilleur exemple vient peut-être de Gerald Tsai Jr., l’un des premiers gérants de fonds célèbres du monde de l’investissement moderne. En 1958, le gestionnaire de fonds Fidelity est devenu un nom familier pour ses paris démesurés sur des noms chauds comme Photocopier (NYSE:XRX) et Polaroïd.

« Personne n’avait jamais géré un fonds comme celui-là auparavant », a rapporté le New York Times. «Et la presse, en particulier, l’a dépeint comme un génie de l’investissement.»

Mais à mesure que son fonds augmentait, la prise de risque de M. Tsai augmentait également. Et quand les choses ont commencé à se désagréger, il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que tout s’effondre. En 1968, son fonds phare Manhattan Fund était le sixième fonds le moins performant du pays. Le fonds perdrait finalement 90% de sa valeur et serait acheté pour ses 70 millions de dollars de pertes fiscales.

Aujourd’hui, le portefeuille de Cathie Wood reste un monde à part du fonds Manhattan de M. Tsai. ARKK a l’air en contrôle total avec des titres de renommée mondiale comme Tesla, Teladoc (NYSE:TDOC) et Carré (NYSE:SQ). Ses analystes sont toujours les mêmes personnes brillantes qui ont presque triplé la NASDAQ rendement de l’indice l’année dernière. Mais les rendements du fonds ralentissent déjà à mesure que la taille de ses actifs augmente. Depuis janvier, ARKK a sous-performé de 10,5%, et d’autres problèmes pourraient survenir.

Pourtant, Wall Street et les médias populaires continuent de dessiner des halos autour de ces superstars financières. Il est peut-être intéressant d’observer une richesse personnelle massive. Ou que ces fonds sont si importants qu’ils créent une attraction médiatique gravitationnelle.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs réguliers peuvent ignorer en toute sécurité de tels bavardages. Parce que lorsque votre carrière financière implique la publication d’un prix cible Tesla de 3000 $, ce n’est pas une stratégie d’investissement. C’est un marketing destiné à ceux qui restent à jamais captivés par la fortune de l’élite de Wall Street.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.