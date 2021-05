TSLA Stock: les investisseurs de Tesla ont un gros problème en Chine

Le 19 février, j’ai averti Tesla (NASDAQ:TSLA) investisseurs boursiers sur les problèmes potentiels en Chine. À l’époque, le PDG de Tesla, Elon Musk, tweetait sur Bitcoin (CCC:BTC-USD) pour détourner l’attention des gros titres négatifs en Chine.

Source: Tudoran Andrei / Shutterstock.com

Je pense que Musk est un vrai génie dans sa capacité à gérer la marque de Tesla et à contrôler le récit en ligne de l’entreprise.

Alors que les investisseurs de Tesla sont distraits par Bitcoin et maintenant Dogecoin (CCC:DOGE-USD) mèmes, l’activité automobile de Tesla en Chine est en difficulté.

Contrôle du récit de l’action TSLA

Les adeptes dévoués de Musk le voient comme un champion de l’ingénierie et de l’énergie verte. Je crois que son véritable héritage à long terme sera davantage lié à la façon dont il a géré efficacement les médias sociaux pour cultiver une marque pour lui-même et son entreprise.

Je ne veux pas rejeter ce que Tesla a accompli en tant qu’entreprise. Cependant, il ne pouvait y avoir plus de déconnexion entre l’activité réelle de Tesla et l’évaluation absurde de l’action TSLA. Cet écart existe en raison de la capacité de Musk à convaincre les investisseurs que Tesla n’est pas quelque chose.

Musk a protégé à plusieurs reprises le récit en ligne de Tesla, en particulier sur les réseaux sociaux, en se détournant des gros titres négatifs. J’ai précédemment souligné que l’annonce de Musk en février selon laquelle Tesla achetait Bitcoin coïncidait parfaitement avec des nouvelles troublantes en provenance de Chine. Je pense que le moment choisi n’était pas une coïncidence.

Le 8 février, le journal chinois contrôlé par l’État, The Global Times, a publiquement critiqué Tesla pour des problèmes de sécurité et des contrôles de qualité. Il a énuméré «les accélérations inattendues, les incendies de batterie et les mises à niveau anormales en direct (OTA)» parmi les principaux problèmes. Il a également déclaré que Tesla faisait face à «un examen public croissant de ses contrôles de qualité».

À l’époque, le monde entier semblait obsédé par l’achat de Bitcoin par Tesla. Je pensais que les nouvelles de la Chine étaient beaucoup plus importantes.

Les chiffres de la Chine de Tesla plongent

Au cours des trois mois depuis que j’ai écrit cette histoire sur le problème de Tesla en Chine, l’action TSLA a chuté de 26,3%. Le 10 mai, le Global Times a rapporté que les ventes de Tesla avaient chuté de 27% d’un mois à l’autre en avril.

Les derniers chiffres de vente arrivent à peine deux jours après que le Global Times ait signalé un accident en Chine impliquant une Tesla voyageant à plus de 98 miles par heure.

«Il y a eu plus de dix accidents impliquant des voitures électriques Tesla qui sont devenues« incontrôlables »en Chine depuis 2020, selon certains récits», dit l’histoire.

Le 10 mai, Tesla a également annoncé qu’il avait mis fin à ses projets d’agrandissement de son usine de Shanghai et d’étendre sa capacité de production en Chine.

Les véhicules Tesla ont-ils des problèmes de sécurité? Je ne sais pas. Les guerriers des médias sociaux de Musk ont ​​rapidement rejeté les rapports comme de la propagande chinoise. La théorie est que le Parti communiste chinois dénigre Tesla pour soutenir ses entreprises nationales de véhicules électriques. Nio (NASDAQ:NIO) et Xpeng (NYSE:XPEV) font partie des actions chinoises de VE chinois les plus populaires cotées aux États-Unis.

Ma réponse à cette théorie est alors quoi? Peu importe pourquoi le PCC sévit contre Tesla et si les raisons sont légitimes ou non. Les résultats sont les mêmes dans tous les cas. Les ventes de Tesla en Chine ont chuté en avril, et la Chine est un élément clé du récit qui a propulsé l’action TSLA de plus de 1000% au cours des deux dernières années.

Drapeau rouge de Musk

Quand Elon Musk tweete quelque chose qui va évidemment devenir viral sur les réseaux sociaux, je sais toujours qu’il faut chercher un drapeau rouge. Comme je l’ai déjà dit, le véritable génie de Musk est sa capacité à contrôler le récit des médias sociaux parmi ses adeptes. Et je crois que l’écrasante majorité de la valeur de Tesla est basée sur le récit, pas sur les affaires. Après tout, le titre est extrêmement surévalué par rapport aux pairs des actions automobiles et aux actions technologiques à forte croissance.

Le 10 mai, Musk a tweeté un sondage demandant à ses abonnés s’ils voulaient ou non que Tesla accepte Dogecoin.

À mon avis, ce tweet est l’exemple parfait du génie de Musk. Ce n’est pas une annonce que Tesla accepte Dogecoin. Ce n’est pas une annonce de quoi que ce soit, en fait. Il a été soigneusement conçu pour que les médias des marchés financiers et les médias sociaux fonctionnent tous. Cela n’a rien à voir avec les affaires de Tesla.

Quand j’ai vu ce tweet, je savais que les chiffres de la Chine devaient être publiés et qu’ils ne devaient pas être bons. Tesla a un problème en Chine. La Chine joue un rôle important dans le cas taureau à long terme de Tesla et dans la valorisation actuelle des actions TSLA. Musk doit trouver un moyen de revenir du bon côté de la Chine et rapidement, sinon le stock TSLA pourrait être en grande difficulté.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Wayne Duggan est un contributeur aux US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre «Beating Wall Street With Common Sense», qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surpasser le marché boursier.