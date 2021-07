TSLA Stock Short Squeeze ? Pourquoi ça n’arrivera pas

Les short squeezes ont fait fureur à Wall Street en 2021. Mais même avec son énorme intérêt à court terme, les traders ne devraient pas s’attendre à un short squeeze de Tesla (NASDAQ :TSLA) stock bientôt.

GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC) ne sont que deux exemples d’actions qui ont grimpé en flèche cette année grâce à des compressions courtes. Les vendeurs à découvert ont toujours aimé les actions TSLA. Mais il faut plus qu’une grande quantité d’intérêts à court terme pour déclencher une compression courte.

Le facteur le plus important lorsqu’il s’agit d’un short squeeze n’est pas l’intérêt total à découvert.

Anatomie d’une compression courte

C’est un petit pourcentage de flottement. Le nombre total d’actions existantes d’une société correspond à ses actions en circulation. Cependant, une partie importante de ces actions en circulation sont généralement détenues par de grands investisseurs institutionnels et des initiés de la société. Un jour standard sur le marché, les grandes institutions et les dirigeants d’entreprises ne négocient pas des millions de dollars d’actions.

Tous ceux qui connaissent les bases d’un marché libre savent que le prix est généralement déterminé par l’offre et la demande du marché. Sur le marché boursier, le nombre d’actions est le côté offre de l’équation. Si les initiés de l’entreprise et les institutions ne vendent pas, leurs actions ne sont pas disponibles pour contribuer à l’offre disponible sur le marché.

Le « flottant » d’une entreprise représente le total des actions non détenues par les initiés de l’entreprise ou les institutions. Dans un sens pratique, il représente l’offre effective d’actions disponibles pour être négociées librement sur le marché.

Une courte compression est déclenchée en partie lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’actions pour répondre à la demande. Cette dynamique fait monter en flèche le cours de l’action. Et cette flambée du cours de l’action incite les vendeurs à découvert à couvrir leurs positions en achetant des actions. Plus les vendeurs à découvert couvrent, plus les pertes des vendeurs à découvert restants sont importantes.

À un moment donné, la boucle de rétroaction positive atteint le point de non-retour et le stock s’envole vers la lune.

Le pourcentage court du flottant est calculé en prenant le total des intérêts courts et en le divisant par le flottant total. C’est une estimation grossière de l’explosion d’un short squeeze si tous les vendeurs à découvert sont obligés de couvrir tous en même temps.

Stock TSLA contre GameStop

Selon Ortex Analytics, l’action TSLA avait récemment un intérêt court total d’environ 32,36 millions d’actions. Au cours de l’action d’environ 645 $, les vendeurs à découvert pariaient 20,87 milliards de dollars contre l’action TSLA.

GameStop avait récemment environ 8 millions d’actions détenues à découvert, selon Ortex. Au cours de l’action de 169 $, cela signifie que le total des intérêts à découvert de GameStop était d’environ 1,35 milliard de dollars.

Alors, comment se fait-il que l’action GME ait connu la mère de toutes les compressions courtes en janvier ? Pendant ce temps, l’action TSLA est en baisse de 4,7% depuis le début de l’année.

Le pourcentage à court de flottant de GameStop était récemment d’environ 13,3%. Tout nombre supérieur à 10% est relativement élevé, mais ce n’est pas fou pour une entreprise comme GameStop qui se bat si mal. Le pourcentage de flottement court de Tesla n’est actuellement que de 4,1%, ce qui n’a certainement rien d’extraordinaire.

Le 15 janvier, le pourcentage de flottement court de GameStop était de 107,7%. Cet intérêt à court terme extrêmement élevé associé au flot de traders Reddit achetant l’action est la raison pour laquelle l’action GME est passée de moins de 20 $ à 483 $ en quelques semaines seulement. C’était une courte pression classique.

Depuis lors, l’intérêt à court terme et le pourcentage de flottement de GameStop ont chuté. Ce n’est pas un hasard si l’action est également redescendue en dessous de 165 $.

Qu’est-ce que cela signifie pour Tesla ?

Oui, les vendeurs à découvert parient 20,87 milliards de dollars contre Tesla, ce qui représente une énorme somme d’argent. Mais Tesla est une entreprise de 620 milliards de dollars avec un énorme flotteur. Il est très peu probable qu’il y ait jamais le type de pénurie d’approvisionnement en stock TSLA qui a déclenché les compressions courtes d’AMC et de GameStop plus tôt cette année.

L’action TSLA n’est pas un bon candidat pour le short squeeze. Tesla est un stock d’histoire. Il se négocie à la hausse ou à la baisse en fonction de l’histoire que le PDG Elon Musk et d’autres passionnés de Tesla ont racontée sur le potentiel de l’entreprise à reprendre complètement les industries mondiales de l’automobile, de l’énergie, de la technologie et des transports à long terme.

Lorsque des chapitres sont ajoutés à l’histoire, le stock augmente. Musk est un excellent conteur, et il a des légions d’adeptes prêts à écouter tout ce qu’il dit.

Par presque toutes les mesures d’évaluation fondamentales objectives, l’action TSLA est extrêmement surévaluée. Mais j’ai toujours dit que les actions d’histoire sont trop dangereuses pour être longues ou courtes. Je continue de recommander aux investisseurs de simplement rester à l’écart des actions TSLA.

