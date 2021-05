TSLA Stock: Tesla est à nouveau court-circuité. Le moment est venu d’acheter

Cela a été des semaines difficiles pour Tesla (NASDAQ:TSLA) investisseurs. L’action TSLA est en baisse de 35% par rapport à un sommet de 900 $ en 52 semaines. Au cours du dernier mois, les actions ont reculé de 21%, sous-performant S&P 500, ce qui est plat sur la même période. Mis à part la nervosité du marché, il est clair que le redémarrage est à nouveau activé. Cette fois, les baissiers bénéficient d’un soutien solide, sous la forme d’une position courte de 530 millions de dollars divulguée par l’investisseur «Big Short» Michael Burry de Scion Asset Management.

Source: Grisha Bruev / Shutterstock.com

Pour les détenteurs de Tesla, la combinaison de Musk /Bitcoin (CCC:BTC-USD) / Blurry était assez dramatique pour frapper en une semaine. Mais il y a plus: une prévision de croissance à long terme potentiellement agressive, des inquiétudes concernant les activités de Tesla en Chine et une inquiétude renouvelée concernant le manque de rentabilité de Tesla dans son activité principale. Désormais, l’action Tesla pourrait basculer dans les deux sens.

En regardant de plus près, l’appel de l’ours aujourd’hui ressemble beaucoup à ce qu’il était en 2019. Nous savons comment cette histoire se termine. Il est temps de couper le bruit et d’acheter des actions TSLA.

Pourquoi le stock TSLA est-il en baisse?

Le facteur macro joue un rôle dans le déclin de Tesla. Après tout, ce n’est un secret pour personne que le marché boursier américain prend une pause, car les craintes d’inflation entraînent une rotation des actions de croissance vers des titres plus défensifs. Deuxièmement, il y a le secteur des VE lui-même, qui semble se recalibrer par rapport aux valorisations exorbitantes distribuées il y a seulement quelques mois. Et troisièmement, il y a le plongeon du Bitcoin, qui a un impact sur le bilan de Tesla. Avec Bitcoin se situant juste au-dessus de 40000 dollars, la participation de Tesla vaut environ 1,5 milliard de dollars, contre 2,5 milliards de dollars à la fin du dernier trimestre.

Mais aucun de ces facteurs n’a rien à voir avec les fondamentaux de Tesla. Et rien n’a vraiment changé dans le secteur automobile de Tesla.

Alors, qu’est-ce qui fait vraiment pression sur l’action TSLA?

Elon Musk et le culte de la personnalité

Pour commencer, le stock Tesla a toujours été une idée courte «on again, off again». À n’importe quel cocktail, il y a de fortes chances que vous entendiez deux coups principaux sur le stock. Premièrement, il y a la valorisation élevée de Tesla par rapport aux autres constructeurs automobiles. Malgré la récente baisse, TSLA se négocie toujours à plus de 130 fois les bénéfices du consensus 2021.

Mais il y a une autre raison pour laquelle les investisseurs sont devenus frustrés par l’action Tesla. Et c’est le PDG polarisant de la société, Elon Musk, dont les commentaires largement médiatisés ont un effet giratoire non seulement sur Tesla, mais sur l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Tesla est l’une des rares grandes entreprises publiques à faire preuve de «respect» envers les investisseurs de détail. Mais pour le prolétariat, l’accessibilité de Musk comporte également un inconvénient. Et, malgré l’aveu même de Musk qu’il n’est pas un «mec normal et froid», de nombreux investisseurs en ont assez de voir la valeur de leurs investissements fluctuer largement autour du culte de la personnalité d’Elon.

En 2019, l’intérêt court de Tesla était supérieur à 30%. À l’époque, les baisses se concentraient sur les coûts d’exploitation élevés de la société et sur 1 milliard de dollars de pertes. Le comportement public de Musk n’a pas aidé. Il y a eu un tweet controversé d’août 2018, qui déclarait avec audace qu’il prenait la société privée si le prix de l’action atteignait 420 $, et une apparition ultérieure dans un podcast montrant que le PDG fumait de la marijuana avec désinvolture. Mais après un solide rapport sur les résultats du troisième trimestre, l’action du constructeur automobile a bondi et les vendeurs à découvert de Tesla ont été gravement brûlés – à hauteur de 1,36 milliard de dollars de pertes.

Tesla et le Bitcoin ‘Hustle’

Mis à part, Musk a clairement réussi à faire de Tesla une histoire de croissance disruptive et exponentielle. Et les fidèles actionnaires de Tesla ont été récompensés, avec un gain de plus de 740% de l’action l’année dernière.

En regardant l’action TSLA aujourd’hui, oscillant à un peu moins de 590 $, peu de choses ont changé. Bien qu’il n’y ait généralement pas de débat sur la position de leader de Tesla dans les véhicules électriques, il reste encore beaucoup de drame. Et avec les messages d’Elon si mitigés, il peut être difficile pour les investisseurs de séparer le grésillement du steak.

Musk a plus de 55 millions Twitter (NYSE:TWTR) les adeptes font l’expérience du tour de montagnes russes de première main. Le 12 mai, Musk a déclaré que Tesla avait suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales concernant le processus d’extraction. Cette déclaration à elle seule a effacé 300 milliards de dollars de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie en une seule journée. Mais cela ne s’est pas arrêté là.

Le 8 mai, Musk a fait une apparition largement annoncée dans Saturday Night Live. Musk, le «Dogefather» autoproclamé, a qualifié la crypto-monnaie de «bousculade», envoyant les cryptos dans un tailspin. À peine une semaine plus tôt, le directeur financier et «maître de la pièce» de Tesla, Zachary Kirkhorn, avait indiqué que la société testait la liquidité de la pièce comme alternative en espèces sur son propre bilan.

Plus tôt cette semaine, après avoir suggéré sur Twitter que Tesla pourrait vendre ses avoirs en Bitcoin, Musk a fourni des éclaircissements supplémentaires – via une combinaison cryptique de mots et d’émojis. Avec Bitcoin à environ 30000 dollars, son niveau le plus bas depuis fin janvier, Elon a tweeté que Tesla avait des mains de diamant, suggérant que le constructeur de véhicules électriques ne perdrait pas sa participation en Bitcoin.

En bout de ligne: Tesla peut à nouveau avoir besoin d’aide pour réaliser un profit en vendant la crypto-monnaie. Mais ce n’est pas une raison de court-circuiter le stock. Et, avec le prix du Bitcoin près de 50% inférieur à son niveau record, l’opportunité de Tesla de profiter des ventes de crypto semble moins probable. Au fil du temps, nous nous attendons à ce que l’agitation de Bitcoin soit moins une distraction du récit fondamental de Tesla, qui est une histoire de croissance à long terme dans ses premières manches.

Le “ nouveau ” Tesla Short: Crédits réglementaires et rentabilité

Les ours Tesla sont de retour. L’intérêt court sur Tesla, qui oscille à un peu plus de 5,34%, est évalué à plus de 23 milliards de dollars – ce qui en fait le plus gros short du marché américain en valeur totale. En revanche, le ratio d’intérêt court moyen des actions du S&P 500 est actuellement d’environ 3%.

Alors, quelle est la thèse de l’ours cette fois?

Pour commencer, une grande partie des bénéfices de Tesla comprend des ventes de crédits zéro émission. Tesla gagne des crédits en produisant plus que sa part de véhicules électriques, puis les vend aux constructeurs automobiles qui ne respectent pas les quotas prescrits. Les courts métrages disent que le recours à ces crédits entrave la croissance à long terme de Tesla.

L’histoire du crédit réglementaire n’a rien de nouveau. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, ces 1,6 milliard de dollars de crédits ont un impact démesuré sur la rentabilité de Tesla (Tesla n’aurait pas été rentable sans eux). Au premier trimestre, Tesla a déclaré 518 millions de dollars de ventes de crédits réglementaires, qui ont été vendus à d’autres constructeurs automobiles qui avaient besoin de crédits pour compenser leur propre empreinte carbone. Ce nombre est en hausse par rapport aux 270 millions de dollars déclarés au quatrième trimestre 2020.

Mais ce qui devrait être le plus important pour les investisseurs à long terme, c’est le profil des bénéfices de l’entreprise au fil du temps. L’impact de ces crédits continuera de diminuer à mesure que l’industrie se développe et que de plus en plus de constructeurs automobiles fabriquent plus de véhicules électriques. À ce stade, Tesla sera en concurrence avec d’autres voitures à batterie – pas seulement des moteurs à essence. Le soutien global du gouvernement aux VE augmente. Et cela devrait aider non seulement Tesla, mais tous les fabricants de véhicules électriques.

En regardant de plus près, le ROE (Return on Equity) de Tesla sur 12 mois est plutôt bon. À 7,2%, Tesla n’est que légèrement en dessous de ses pairs bien établis BMW (OTCMKTS:BMWYY) et Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY), respectivement à 9,6% et 9,2%. Ce nombre est particulièrement impressionnant au vu des chiffres de production de l’entreprise. L’année dernière, Tesla a expédié un peu moins de 500 000 véhicules, contre 9,3 millions pour Volkswagen. Le retour sur investissement des flux de trésorerie (CFROI) chez Tesla est également impressionnant, à 38% sur la base des estimations du consensus 2023, qui modélisent 16 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation sur 47 milliards de dollars d’actifs d’exploitation.

Le grand débat sur la production

Un autre élément clé de la thèse de l’ours est de renforcer l’examen minutieux des conseils de production de Tesla. La prévision de Tesla est d’augmenter les livraisons à un TCAC de 50% par an sur un horizon de plusieurs années. Cela signifie que l’entreprise vendrait près de 40 fois le nombre de véhicules qu’elle fait d’ici 2030 si elle maintient ce type de taux de croissance.

Les ours disent que les prévisions semblent agressives compte tenu de la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels et des nouveaux arrivants de véhicules électriques. Ils soulignent également les retards de production de la société, notamment des retards dans la production et la livraison de versions mises à jour de sa berline haut de gamme, la Model S, et de son SUV, le Model X. La société retarde également la production commerciale de sa batterie 4680 conçue sur mesure. cellules à utiliser dans les véhicules à venir, y compris le Cybertruck et le Tesla Semi (prévu fin 2021).

Il y a aussi le risque global associé au ralentissement de la fabrication prévu de la société dans son usine de Shanghai, en grande partie en raison du tarif supplémentaire de 25% sur les véhicules fabriqués en Chine importés aux États-Unis. . Enfin, les ours citent de récents accidents de véhicules très médiatisés, qui ont entraîné une publicité négative et des enquêtes de la part des autorités chargées de la sécurité des véhicules.

Mais les opinions sur les problèmes de production sont brièvement citées, pour plusieurs raisons.

Premièrement, malgré un examen réglementaire récent en Chine et aux États-Unis, la croissance des livraisons de Tesla devrait encore surperformer cette année. Tesla a déjà prouvé qu’il pouvait écraser les chiffres de livraison et de production. L’entreprise a livré plus de 184 000 voitures au premier trimestre, dépassant les attentes et le record de livraison historique de l’entreprise. Tesla a fait ses preuves en matière de capacité de fabrication en un temps record.

Deuxièmement, malgré un certain refroidissement en Chine, l’usine de Shanghai continue de produire comme prévu. Le fabricant de véhicules électriques devrait passer de 250 000 à 450 000 véhicules cette année. Troisièmement, les estimations consensuelles ne prennent en compte aucune production significative des nouvelles usines du Texas et d’Allemagne jusqu’en 2022 (donc aucun risque pour les chiffres à court terme).

Tesla Stock: retour aux sources

L’action TSLA est toujours chère, mais c’est un achat à ces niveaux. La thèse de l’ours est périmée. Et la plupart de la volatilité quotidienne des actions TSLA n’est que du bruit. D’un point de vue macro, il existe de puissants vents arrière à court terme. Il s’agit notamment d’un environnement réglementaire plus favorable et d’une administration Biden susceptible de se concentrer sur les questions liées au climat. La croissance des livraisons de Tesla devrait surperformer cette année.

Le meilleur investissement reste l’investissement fondamental. Et la trajectoire à long terme de Tesla ne montre aucun signe de ralentissement.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.