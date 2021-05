TSLA Stock: Tesla laisse ses adversaires de véhicules électriques dans la poussière

Tesla (NASDAQ:TSLA) est en baisse d’environ 14% jusqu’à présent cette année, à la clôture le 25 mai. Mais elle continue de défier les shorts qui estiment qu’elle est profondément surévaluée. Le parc de véhicules électriques a toujours une valorisation massive de 559 milliards de dollars.

Source: Ivan Marc / Shutterstock.com

Comparez cela à Gué Motor Co (NYSE:F) ou alors General Motors (NYSE:GM), avec une capitalisation boursière de 53,2 milliards de dollars et 82,3 milliards de dollars, respectivement. Tesla est 10,5 fois Ford et 6,7 fois GM, en termes de valorisation boursière.

Cela étonne la plupart des analystes automobiles traditionnels. Ils n’ont jamais vu cela se produire. Cela les met sur la défensive. Mais l’évaluation de Tesla n’est pas si farfelue. Regardons ça.

Évaluation des actions TSLA

La vérité est que vous devez regarder l’avenir à long terme de Tesla ainsi que de ses concurrents. Par exemple, les analystes prévoient que les bénéfices atteindront 11,49 dollars par action en 2025 et 19,23 dollars d’ici 2026, dans cinq ans.

Ce dernier représente un taux de croissance de 758% par rapport aux 2,24 USD par action de Tesla réalisés en 2020 et de 320% par rapport au taux de BPA de 4,58 USD prévu pour 2021.

En revanche, le BPA de Ford devrait être de 2,33 $ en 2025, selon les analystes interrogés par Seeking Alpha. Cela représente 126% de plus que le taux de BPA de 1,03 $ prévu pour 2021. Ainsi, Tesla aura 2,5 fois le taux de croissance des bénéfices par rapport à Ford au cours des cinq prochaines années: 320% contre 126%.

Cette disparité devient encore plus grande par rapport à General Motors. Par exemple, les analystes prévoient un BPA de 5,38 $ cette année et de 5,76 $ en 2025. Il s’agit d’un taux de croissance de 7% au cours des quatre prochaines années et plus.

Ainsi, vous pouvez voir que les écarts de taux de croissance des bénéfices sont l’une des principales raisons pour lesquelles les trois sociétés ont un si large écart de valorisation. Et gardez à l’esprit que ce sont les taux de croissance prévus pour chaque entreprise.

Tesla perturbe l’avenir

Mais la vérité est qu’il ne s’agit pas seulement de chiffres. Tesla change l’avenir. Si le monde passe aux véhicules électriques (VE) au cours des vingt prochaines années, Tesla a une longueur d’avance importante.

Oui, Ford a récemment sorti un nouveau camion électrique F-150 – le Lightning. Mais Ford n’a pas dit combien d’entre eux il s’attend à produire ou s’ils passeront à des camions entièrement électriques à tout moment dans un proche avenir. Les VE ne représentent encore qu’environ 2% des ventes de voitures neuves aux États-Unis. C’est loin des autres pays. L’une des principales raisons est qu’ils coûtent tellement cher.

Le prix du camion électrique de Ford est de 40 000 $ jusqu’à 90 000 $ à pleine charge. Bien que cela soit à peu près similaire au Cybertruck de Tesla à l’heure actuelle, les analystes s’attendent à ce que Tesla soit en mesure de réduire ses modèles de prix EV à l’avenir. Il n’est pas certain que cela se produira de sitôt avec Ford ou GM.

Où cela laisse TSLA Stock

De toute évidence, le stock TSLA n’est pas aussi bon marché qu’auparavant. Mais vous ne pouvez pas regarder en arrière sur le marché. Si vous êtes intéressé par les actions EV, vous devez sérieusement envisager Tesla en raison de sa domination sur le marché et des taux de croissance attendus.

Les analystes se sont lentement réchauffés vers l’action TSLA. À l’heure actuelle, la moyenne de 32 analystes interrogés par Yahoo! Le financement est de 661,13 $, soit environ 10% de plus que le moment de la rédaction (25 mai). La même chose est à peu près vraie avec TipRanks.com. L’objectif de prix moyen avec 25 analystes dans leur enquête est de 645,88 $, soit 4,1% de plus qu’aujourd’hui.

Compte tenu de ses taux de croissance attendus plus élevés, de son avance et de sa plate-forme EV perturbatrice, Tesla mérite manifestement sa valorisation extrêmement élevée par rapport à ses pairs. Les analystes s’attendent à voir un prix au moins 10% plus élevé qu’aujourd’hui. Je soupçonne qu’il ira beaucoup plus haut que cela l’année prochaine.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.