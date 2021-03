TSM Bjergsen évalue sa première division en tant qu’entraîneur et parle des espoirs de TSM en séries éliminatoires

L’entraîneur-chef de TSM, Bjergsen, s’est assis pour parler à ESTNN après leur défaite face à Team Liquid lors de l’affrontement de mi-saison.

TSM a peut-être terminé deuxième de la saison régulière, mais après leur série contre Team Liquid, de nombreux fans changeront leur classement de puissance. TSM est allé dans la fourchette inférieure après sa défaite 3-1 contre Team Liquid. Outre le score unilatéral, certains des jeux semblaient beaucoup plus proches que cela.

ESTNN a pu s’asseoir et parler avec l’entraîneur Bjergsen après cette défaite pour avoir un meilleur aperçu de ce qu’il pense pouvoir être amélioré. Ainsi que ce qu’il a ressenti après la première scission en tant qu’entraîneur.

Réflexions initiales sur la série TL

Comment l’équipe prend-elle cette perte potentiellement inattendue?

Ce ne sera jamais amusant de perdre, nous avons aussi à peine perdu il n’y a pas si longtemps. Nous n’avons donc pas eu la chance de parler. Je veux aussi donner aux joueurs la possibilité de se reposer et de réfléchir sur eux-mêmes avant de se regrouper. C’est vraiment nul, mais heureusement, nous avons toujours l’opportunité de courir dans la fourchette inférieure.

je pense [Team Liquid] bien joué, ils se sont bien préparés, surtout pour le repêchage final. Leur projet final était très fort contre nous. Nous avons juste besoin de mieux nous préparer et de mieux jouer ce jour-là.

Sur la première scission de Bjergsen en tant qu’entraîneur

En prenant du recul, c’est votre première scission en tant que coach, comment évalueriez-vous cette scission, avez-vous beaucoup appris? C’est votre première occasion de vous présenter en séries éliminatoires, comment cela s’est-il passé?

J’ai définitivement appris une tonne, comme les gens peuvent probablement le constater à la manière dont l’équipe était très tôt, à ce que nous sommes devenus maintenant, plus tard dans la saison régulière. Nous sommes une équipe beaucoup plus forte, nos projets sont plus cohérents. De toute évidence, le meilleur des cinq est une bête différente, où je n’ai que peu ou pas d’expérience. Nous avons eu un best-of-cinq contre Cloud9 à Lock-in, mais nous n’avions vraiment aucune idée de ce que nous faisions à ce moment-là, de ce qui fonctionnait pour nous ou de ce que la méta allait être.

Cela a été très précieux, je ne veux pas dire pratique, mais apprendre pour moi. Vous ne pouvez pas vous préparer à chaque scénario, les choses vont beaucoup changer tout au long de la série. Anticiper ce que l’équipe ennemie pourrait faire est vraiment important et je ferai certainement mieux dans notre prochaine série.

Attentes élevées pour le joueur devenu entraîneur

Avant votre première division, de nombreux joueurs et personnes avaient le sentiment que vous seriez un très bon entraîneur si vous continuiez votre trajectoire. Que pensez-vous de cela ou est-ce quelque chose dont vous ne vous souciez pas?

J’apprécie le sentiment mais personne ne sait vraiment ce que je fais en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur, j’aurais pu avoir beaucoup à voir avec l’amélioration de l’équipe, j’aurais pu avoir très peu à voir avec l’amélioration, on ne sait jamais vraiment. Cela ressemble beaucoup à quand j’étais un nouveau joueur. C’est juste un nouveau rôle passionnant pour moi, j’apprends beaucoup et j’ai de nouvelles expériences. C’est très excitant pour moi parce que cela me motive vraiment à apprendre et à prendre le temps et à vraiment travailler et comprendre comment m’améliorer en tant qu’entraîneur.

Cela me rappelle mes débuts en tant que joueur, avant les séries éliminatoires, j’étais nerveux lors de ma première série. J’étais aussi nerveux à l’idée de participer à cette série et à quel point je réussirais en draft, en m’adaptant. Je pense que je me suis bien débrouillé sur certains fronts et que j’ai également commis un bon nombre d’erreurs, alors je vais continuer à y travailler.

La semaine dernière, nous vous avons notamment vu mettre «My B» après le jeu Evil Geniuses.

Mon B – Søren Bjerg (@Bjergsen) 13 mars 2021

* Rires *

Dynamique d’équipe

Travaillez-vous sur vous-même dans la rédaction? Nous savons que vous avez un personnel de soutien, mais avez-vous un dernier mot sur ce à quoi ressemble une composition, le jour du match?

En préparation, je parle beaucoup à la fois à Curry et aux joueurs et nous essayons d’être sur la même longueur d’onde sur ce que nous voulons faire, bien sûr, vous ne pouvez jamais anticiper toutes les différentes interdictions qui [other teams] vous jettera. Donc, quand nous sommes dans le jeu, la décision finale est sur moi et j’ai besoin de savoir ce dont nous avons besoin pour l’équipe. Parfois je prends de bonnes décisions, parfois je prends des décisions comme je l’ai fait contre EG. Je suis très ouvert à en assumer la responsabilité.

Je pense que le rôle d’un entraîneur est de comprendre tous vos joueurs, de comprendre les joueurs ennemis et aussi de comprendre les compositions d’équipe; et ce dont notre équipe a besoin. Il y a beaucoup de choses à considérer, c’est pourquoi il est important d’avoir une compréhension approfondie. Je pense que c’est très excitant et très amusant pour moi.

À l’intérieur de TSM pendant la série TL

En plongeant plus profondément dans la série, on avait l’impression que TSM sortait des portes en se balançant, vous étiez aux commandes. Quelle était la mentalité de l’équipe après ce premier match, y avait-il une inclinaison ou était-il clair où vous aviez gâché?

C’était assez calme, nous avions une assez bonne idée de ce que nous voulions changer. C’était l’une de ces situations où nous avons mal joué certains des combats ultérieurs qui pourraient faire basculer le jeu d’une manière ou d’une autre, c’était différent pour moi de savoir comment m’adapter, il y a aussi un retard énorme pour le personnel d’entraîneurs, je ne l’ai pas fait. même regarder la fin du match.

Une fois que j’ai fini de regarder le match et que j’ai parlé à tous les joueurs et que j’ai eu leur avis, nous avons simplement parlé calmement de ce que nous voulons ajuster [for the next game]. Avec le recul, cet ajustement n’était probablement pas le meilleur, mais j’ai vraiment aimé la façon dont nous avons essayé de nous adapter pour le troisième et le quatrième match.

Je pense que cette série a été vraiment utile pour comprendre comment nous voulons rédiger sur ce patch. Nous allons être sur ce patch pendant un certain temps tout au long des séries éliminatoires, souvent les séries éliminatoires consistent à déterminer qui a la compréhension la plus profonde du patch.

En espérant une revanche potentielle

Vous et TL avez même terminé la saison régulière (12-6), donc certaines personnes auraient pu deviner que la série serait plus proche, avez-vous pensé que ce serait proche? Ou avez-vous pensé que ce serait plus unilatéral?

Je pense que c’est vraiment difficile à dire, je ne pense pas que les meilleurs des cinq sont faciles à prédire d’une manière ou d’une autre, surtout lorsque les deux équipes sont si proches. Je ne pense pas que nous ayons montré une préparation ou une exécution aujourd’hui, je ne pense pas que TL soit à un niveau différent de nous en ce moment. Il y a de fortes chances que nous fassions la course de la fourchette inférieure et j’espère que nous les reverrons plus tard et que nous leur montrons vraiment de quoi nous sommes faits.

Je suis entré aujourd’hui en pensant que nous gagnerions. Pas un 3-0 parce que je ne pense pas que TL soit une sorte d’équipe de repli, mais je pense que nous aurions dû être beaucoup plus compétitifs que ce que nous étions aujourd’hui.

Beaucoup de fans de TSM savent à quel point l’équipe peut être performante dans les courses du bas de gamme…

*Des rires*

L’avenir de l’équipe

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire aux fans? Peut-être un Zilean bientôt.

Je pense que Spica nous a en quelque sorte maudits et dit: «Oh, il y a une parenthèse inférieure? Je suppose que nous allons faire la course de la fourchette inférieure »et c’est là que nous en sommes. Honnêtement, je crois plus à cette itération actuelle de TSM qu’à mon équipe lors de la scission estivale. J’ai été vraiment surpris que nous ayons même fini par gagner, cela montre vraiment que vous pouvez vous améliorer en peu de temps. Je pense que la préparation de notre match ne s’est pas déroulée comme prévu, et maintenant nous avons une idée beaucoup plus réaliste de la façon dont nous devrions nous préparer.

En demandant à un entraîneur, nous savons que les ambitions sont de devenir des champions et d’aller aux championnats du monde, est-ce votre état d’esprit ou le jouez-vous un match à la fois?

Ouais, je prends juste une semaine à la fois. Bien sûr, notre objectif est de gagner des Mondiaux, notre objectif est de gagner deux fois LCS, notre objectif est de gagner le MSI mais je pense qu’en parler ne change rien. Les joueurs savent que notre objectif est de gagner le prochain match, c’est donc vraiment notre objectif en ce moment. Tout ce que nous devons faire pour gagner ce prochain match, car c’est ainsi que nous devenons l’équipe qui gagnera LCS, ira dans les mondes et MSI et réussira bien. Pour le moment, nous n’en sommes pas là, mais je pense que nous avons les bonnes idées et que nous savons ce qu’il faut changer la semaine prochaine.

Remarques de clôture

Merci beaucoup pour votre temps et bonne chance pour que Spica se soit souvenu de cette fourchette inférieure. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire aux fans de TSM?

Je sais que ça craint de nous voir perdre, j’espère que nous pourrons jouer à nouveau à TL et nous venger pour vous les gars. Je sais que c’était un match à la mode et que nous n’avons pas livré cette fois-ci et je sais ce que nous avons fait de mal avant les matchs, les erreurs que nous avons faites et que j’ai faites pendant la série et je ferai mieux de vous donner de meilleurs résultats. .

Vous pourrez à nouveau retrouver Bjergsen et TSM le samedi 27 mars lorsqu’ils affronteront Evil Geniuses au deuxième tour du Mid-Season Showdown.