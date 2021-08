TSM Hamlinz et Daequan pourraient-ils bientôt revenir? Ces affiches de LA pourraient être un signe positif

Le monde du streaming attend avec impatience le retour des membres de TSM Daequan et Hamlinz. Pourraient-ils planifier un retour de manière cryptique ?

Les fans de streaming sur Internet attendaient depuis longtemps le retour des personnalités de TSM Darryle « Hamlinz » Hamlin et Daequan « Daequan » Loco. Les deux streamers Twitch ont explosé sur la scène en 2017 et 2018 lors de l’engouement de Fortnite Battle Royale à ses débuts. Le titre développé par Epic Games a rapidement gravi les échelons et est devenu le jeu à jouer, quelle que soit votre plate-forme ou vos préférences de genre.

Fortnite a aidé les streamers à se faire remarquer et a sécurisé des millions pour certains. Des noms bien connus tels que Tyler “Ninja” Blevins et Turner “Tfue” Tennery sont passés au premier plan de la création de contenu Fortnite. Mais d’autres comme Ali “Myth” Kabbani, Daequan et Hamlinz jouissaient d’une notoriété et d’une renommée similaires principalement en raison de Fortnite et de leur présence contagieuse.

Myth a rejoint l’organisation d’esports TSM en janvier 2018. Daequan et Hamlinz ont emboîté le pas un mois plus tard, et les trois sont devenus connus sous le nom de trio TSM. Malgré leur succès et leur popularité sur Twitch, Daequan et Hamlinz ont disparu des réseaux sociaux, y compris Twitch, au début de 2020.

En fait, ni l’un ni l’autre n’a été diffusé depuis mars 2020, et les fans ont espéré que les deux reviendraient un jour. Ce jour pourrait être à l’horizon sur la base de certaines affiches cryptiques trouvées à Los Angeles plus tôt dans la journée.

Affiches mystérieuses à LA mettant en vedette Hamlinz et Daequan

Non je ne plaisante pas, plus bientôt j’espère pic.twitter.com/41puzee8fT – Jake Lucky (@JakeSucky) 23 août 2021

Jake Lucky d’Esports Talk a tweeté un mur de flyers à Los Angeles, en Californie, qui présente Daequan et Hamlinz. Les affiches comprennent un titre « Trouvez les streamers » au-dessus de l’image. Une recherche de Find the Streamers sur YouTube mène à cette chaîne YouTube, encore une fois avec les deux membres de TSM en bonne place.

La chaîne a été créée le 12 août et compte actuellement plus de 400 abonnés. Bien que ce ne soit pas grand-chose à tirer, c’est le plus que nous ayons vu depuis un certain temps. Ni Hamlinz ni Daequan n’ont fait référence à la chaîne YouTube et leur présence sur les réseaux sociaux est inexistante, mais beaucoup espèrent que ce sera le retour des légendes de Fortnite.

Le mythe parle de l’absence d’Hamlinz et de Daequan

Les vidéos YouTube concernant la disparition et le retour plein d’espoir de Daequan et Hamlinz n’ont pas manqué. Cependant, il n’y a personne de mieux à qui entendre que leur ami et ancien colocataire Myth, qui a récemment parlé des streamers tant manqués dans un épisode du “Courage and Nadeshot Show”. Alors que Myth a discuté du sujet à maintes reprises, il a pris quelques minutes pour parler de l’absence de Daequan et Hamlinz.

Myth a déclaré qu’ils avaient enduré une série de problèmes personnels avant leur interruption de Twitch. Le membre de TSM a ajouté qu’il était « cool » avec Daequan et Hamlinz, mais qu’ils ne se parlaient plus régulièrement. Malheureusement, il n’a pas les réponses que recherchent les fans des joueurs d’OG TSM.

Me sentir à nouveau moi-même 🐷🖤 – Hamlinz 🐷 (@TSM_Hamlinz) 25 octobre 2020

Ces affiches mystérieuses pourraient-elles être le signe d’un mouvement positif ? C’est difficile à dire avec certitude, et cela pourrait n’être rien du tout. Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de le reconnaître, et nous devrons attendre et voir ce qui vient de Find the Streamers.

Image en vedette : TSM