TSMC commence la production pilote de puces 3 nm, qui pourraient être utilisées dans les iPhones et Mac 2023

Le partenaire de fabrication de puces d’Apple, TSMC, devrait commencer la production en volume de puces de 3 nanomètres au cours du quatrième trimestre 2022, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Cela pourrait signifier que nous commençons à voir des puces 3 nm dans les produits Apple dès 2023.

Le rapport DigiTimes lui-même est clairsemé sur les détails, citant des « sources de l’industrie » anonymes. Le rapport indique que TSMC a commencé la « production pilote » de puces 3 nm, avec une production en volume actuellement prévue pour le quatrième trimestre 2022 :

TSMC a lancé la production pilote de puces construites à l’aide de N3 (à savoir la technologie de processus 3 nm) dans sa Fab 18 dans le sud de Taïwan, et passera le processus à la production en volume d’ici le quatrième trimestre 2022, selon des sources de l’industrie.

L’objectif d’Apple d’utiliser des puces 3 nm dans les Mac, iPhone et iPad a été détaillé pour la première fois dans un rapport de The Information le mois dernier. Le changement devrait commencer avec l’iPhone et le Mac en 2023, malgré certaines rumeurs suggérant que l’iPhone 14 en 2022 pourrait comporter une puce de 3 nm.

Pour le contexte, les puces A15, M1, M1 Pro et M1 Max sont toutes fabriquées à l’aide d’un processus de 5 nm – l’utilisation d’un processus de fabrication plus petit permettra à Apple de réaliser des gains significatifs en termes de performances et d’efficacité. En fait, des rapports indiquent que la feuille de route d’Apple suggère qu’il continuera à « surclasser facilement les futurs processeurs d’Intel pour les PC grand public ».

Il est également important de garder à l’esprit que les plans peuvent changer d’ici 2023. TSMC aurait rencontré des défis dans la transition vers la production en 3 nm, donc les retards ne sont pas un problème. Quoi qu’il en soit, si tout se passe comme prévu, nous pourrions voir le premier matériel iPhone et Mac 3 nm, avec des améliorations significatives des performances et de l’efficacité, fin 2023.

