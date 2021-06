TSMC donnera la priorité aux commandes de silicium d’Apple et des constructeurs automobiles alors que la pénurie mondiale de semi-conducteurs se poursuit

La plupart des acteurs principaux de l’émission du matin, dont Steve Carell, reviendront pour la saison 2 Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Billy Crudup reviendront tous dans The Morning Show Saison 2. Selon Deadline, Steve Carell, qui à l’origine n’a signé qu’un contrat d’un an pour The Morning Show, sera également de retour. Le personnage […] More