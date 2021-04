TSMC, fournisseur de silicium d’Apple, prévient que les pénuries de puces persisteront jusqu’en 2022

TSMC est le principal fabricant de puces d’Apple et sert de fournisseur exclusif de puces au silicium Apple des séries A et M. La société a annoncé aujourd’hui de solides résultats pour le premier trimestre, les partenaires en aval tels que les fabricants de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs portables constatant une forte demande alors que les gens continuent de travailler à domicile.

Cependant, il a averti que les pénuries mondiales de puces se poursuivraient dans un avenir prévisible et bien au cours de l’année prochaine. Naturellement, cela a des implications préoccupantes pour les déploiements de produits Apple.

Étant donné qu’Apple est le plus grand fournisseur de TSMC, il peut généralement assurer l’approvisionnement avant tout le monde car il éclipse les autres clients de TSMC en termes de quantités et de pouvoir d’achat. Cependant, il semble que les pénuries de puces soient si graves qu’Apple n’est pas imperméable.

Il a déjà été rapporté que les pénuries de puces ont affecté les calendriers de production d’Apple pour certains modèles d’iPad et de MacBook. Bloomberg a déclaré que le nouvel écran mini-LED pour le prochain iPad Pro 12,9 pouces – qui devrait être dévoilé lors de l’événement de la semaine prochaine – est également limité. La disponibilité des puces iPhone reste «serrée».

TSMC a annoncé une augmentation de 19,4% de son bénéfice au premier trimestre, passant à 4,93 milliards de dollars provenant de 12,92 milliards de dollars de revenus. En supposant qu’il puisse continuer à produire des puces, les solides performances de la série iPhone 12 d’Apple devraient le propulser vers plus de succès tout au long de 2021.

La fonderie de copeaux a augmenté ses prévisions de revenus pour toute l’année d’environ 20%. Il investit également dans des procédés de fabrication de 3 nanomètres de nouvelle génération. Apple devrait dominer la ligne d’approvisionnement de 4 nanomètres de TSMC au début de 2022.

