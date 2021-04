TSMC, un autre des fabricants qui insiste sur le fait que la crise des semi-conducteurs persistera jusqu’en 2022

15/04/2021 à 13:18 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous sommes à un moment où il nous est assez difficile de nous procurer divers produits électroniques. Et c’est que les cartes graphiques, les consoles, les appareils mobiles et autres font partie des produits qui reçoivent le plus de problèmes en raison de cette pénurie de composants. Le rythme de distribution ne suffit pas, principalement en raison de l’augmentation de la demande pour ce type d’appareil en raison de la situation pandémique que nous traversons. La situation n’a pas évolué depuis plusieurs mois maintenant, et plusieurs fabricants ont soumis des déclarations sur ce qui se passe. TSMC, le principal fabricant de puces d’Apple a été le dernier d’entre eux, faire en sorte que la situation dure jusqu’en 2022.

Ce fabricant est exclusivement en charge des puces M1 des derniers équipements Apple, ainsi que des processeurs de son iPhone et iPad. Grâce à ., nous avons appris les résultats du premier trimestre financier de TSMC, qui ont été bénéfiques pour l’entreprise. Cependant, il a également mis en garde contre la crise des semi-conducteurs que nous traversons, garantissant que la situation continuera de se maintenir à ce niveau jusqu’en 2022. Ce fait a contraint Apple à restructurer son calendrier de production, car certains modèles d’iPad et de MacBook ont ​​été affectés par des pénuries.

En nous concentrant un peu sur les résultats de TSMC, nous savons que la société a obtenu une augmentation de ses bénéfices de 19,4%. Cela s’explique en partie par les bonnes performances de l’iPhone 12. Les prévisions de revenus pour toute l’année ont augmenté d’environ 20%. En outre, l’entreprise devrait soutenir processus de fabrication jusqu’à 3 nm.