Tsunami du lendemain de Noël : des millions d’avertissements terrifiants « toujours en danger » | Monde | Des nouvelles

Aujourd’hui marque le 17e anniversaire du séisme et du tsunami de 2004 dans l’océan Indien. Un énorme séisme de magnitude 9,1 au large des côtes de la province indonésienne d’Aceh a déclenché un tsunami qui a tué plus de 230 000 personnes en Indonésie, au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande et dans neuf autres pays. Le séisme a ouvert une ligne de faille dans l’océan Indien et déclenché des vagues atteignant 17,4 mètres – 57 pieds. De petites communautés dans certaines régions ont été décimées presque immédiatement – ​​la province d’Aceh du nord a été la plus touchée par la catastrophe, où un total de 128 858 personnes ont été tuées, selon les statistiques compilées par le gouvernement et les agences d’aide.

Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, des corps ont continué d’être retrouvés et récupérés alors que le reste du monde les regardait sous le choc.

Les hôpitaux et les morgues ont eu du mal à faire face aux victimes blessées et désorientées.

Environ 10 milliards de livres sterling d’aide publique et de dons privés ont été promis pour aider les zones touchées à se remettre de ce qui s’est passé.

L’une des raisons pour lesquelles la catastrophe a pu être si dommageable est que les autorités n’ont pas pu envoyer d’alerte car le système de capteurs indonésien avait été touché par la foudre.

. a rapporté en 2019, 15 ans après la catastrophe, que « certains experts disent que la complaisance quant à la maintenance du système rend des millions de personnes vulnérables et les gouvernements mettent toujours en garde contre les risques toujours présents.

Malgré d’énormes sommes d’argent dépensées pour un vaste réseau de centres d’information sur les séismes et les tsunamis, l’agence de presse a ajouté que « des doutes subsistent quant à la préparation réelle des pays de l’océan Indien pour une autre vague géante ».

S’adressant à CBS en 2014, Kerry Sieh, directeur de l’Observatoire de la Terre de Singapour, a expliqué pourquoi le tsunami a causé tant de dégâts.

Il a déclaré: « Ce que l’événement de 2004 a montré très clairement, c’est qu’il n’y avait rien dans l’océan Indien, rien du tout en termes de technologie, de sensibilisation des gens ou de préparation des infrastructures. »

Il a ajouté : « Il existe encore d’énormes lacunes dans la protection des personnes contre les tsunamis dans l’océan Indien.

M. Sieh a déclaré « qu’il est relativement facile d’installer des capteurs de haute technologie capables de détecter un tsunami en haute mer peu de temps après sa formation », mais ce qui est difficile, c’est de préparer les infrastructures pour l’assaut et d’éduquer les gens sur la façon de réagir et de se mettre en sécurité.

Selon un rapport de CNN, les secousses lors du tsunami de 2004 étaient si puissantes qu’il s’agissait d’un cas rare où la planète entière a vibré et aucun endroit sur Terre n’a échappé au mouvement.

Le rapport cite un professeur agrégé de géosciences à la Penn State University aux États-Unis qui a déclaré : « Globalement, ce tremblement de terre était suffisamment important pour faire vibrer la planète entière jusqu’à un demi-pouce ou un centimètre.

« Partout où nous avions des instruments, nous pouvions voir des mouvements. »