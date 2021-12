Tsunoda a fait un « long voyage » pour reprendre confiance en lui et obtenir le meilleur résultat en carrière – .

Yuki Tsunoda dit qu’il a eu un « long voyage » de son début difficile à sa saison recrue jusqu’à un meilleur résultat en carrière le week-end dernier.

Le pilote AlphaTauri a pris la quatrième place à Abu Dhabi après avoir dépassé Valtteri Bottas après le redémarrage.

Tsunoda a reconnu que son résultat était en partie dû à l’amélioration de son escapade sur la ligne, s’étant qualifié huitième. « Le départ était vraiment bon, a-t-il déclaré. « J’ai pris régulièrement de mauvais départs, j’ai perdu des positions dans le premier tour des trois ou quatre dernières courses et c’était mon point clé aujourd’hui.

« J’ai gagné une voiture, une position dans le premier tour. Après cela, le rythme était plutôt bon et plutôt correct à la fin.

Il faisait partie d’un groupe de pilotes chanceux qui sont passés aux stands pendant la période de la voiture de sécurité et ont été autorisés à rejoindre le tour de tête. « J’ai réussi à dépasser Bottas [who was] sur les pneus tendres aussi, c’était bien », a déclaré Tsunoda.

Il a affirmé que son rival Fernando Alonso l’avait dépassé en dehors des limites de la piste à un moment donné. « Je pense qu’il est complètement sorti de la piste », a expliqué Tsunoda, « donc il aurait dû rendre la position immédiatement.

« Mais il ne l’a pas fait, alors j’ai juste dû doubler. Mais de toute façon, c’était très amusant de se battre avec ce genre de gars légendaire.

Tsunoda a terminé sa saison recrue sur un sommet après avoir obtenu une meilleure sixième place au Hungaroring. Il a commencé l’année avec un score de points lors de ses débuts, mais a admis que sa confiance avait pris un coup lorsqu’il s’est écrasé lors des qualifications au tour suivant.

« Ce fut un long voyage pour améliorer ma confiance, en particulier d’Imola », a-t-il déclaré. « J’ai vraiment lutté.

« Mais je me sens plutôt bien et je me sens prêt pour l’année prochaine pour avoir cette confiance. »

