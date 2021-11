Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Lance Stroll a accusé Yuki Tsunoda d’un geste « désespéré » après qu’une collision entre les deux hommes a gâché leurs courses dans le Grand Prix de Sao Paulo. Les deux pilotes se sont heurtés au quatrième tour lorsque Tsunoda a tenté de dépasser l’Aston Martin à l’intérieur du premier virage. Les deux voitures ont subi des dommages considérables, l’AlphaTauri perdant son aileron avant et une quantité substantielle de bargeboard et l’Aston Martin subissant des dommages au sol.

Tsunoda était le seul pilote à prendre le départ de la course en pneus tendres et Stroll pense que son rival prenait trop de risques dans ses efforts pour passer devant. « Il a une voiture très rapide, donc dans les premiers tours, il allait être super rapide. Il était super désespéré de faire un mouvement et était tout simplement trop loin en arrière.

« Je ne sais pas ce qu’il faisait », a poursuivi Stroll, « mais je suppose qu’il est juste désespéré et beaucoup trop optimiste. »

Les commissaires sportifs ont trouvé Tsunoda responsable de la collision, lui infligeant une pénalité de 10 secondes et deux points de pénalité sur sa superlicence.

Le pilote AlphaTauri a estimé que la pénalité était trop sévère. Tsunoda a déclaré qu’une sanction de cinq secondes aurait été « toujours dure mais d’accord », mais que « 10 secondes sont vraiment ridicules, pour moi ».

Il accuse son rival de ne pas l’avoir remarqué. « Tout a été gâché avec la collision avec Lance Stroll, il ne regardait pas du tout dans le rétroviseur, définitivement, il a juste conduit une ligne normale. »

« C’était une décision risquée », a concédé Tsunoda. « Mais quand même, je n’ai pas eu de blocage au début et j’ai [only] eu un petit peu de cadenas car je me suis rendu compte qu’il ne regardait pas du tout, donc c’est dommage.

« Ce mouvement était là, c’était bien donc c’est dommage. Mais nous devrons être de retour plus forts lors de la prochaine course.

Stroll s’est retiré de la course alors que sa tenue de route continuait de se détériorer. « Pièces [were] juste tomber de la voiture sur la piste et nous allions juste en arrière », a-t-il expliqué.

