Tsunoda dit que l’incident de Ricciardo au Mexique montre que la pénalité du GP de Sao Paulo était erronée · .

Yuki Tsunoda reste mécontent de la pénalité de 10 secondes qui lui a été infligée au Brésil pour une collision avec Lance Stroll.

Le pilote AlphaTauri a souligné que Daniel Ricciardo est resté impuni pour une collision au premier tour avec Valtteri Bottas lors du Grand Prix de Mexico, et pense que la même chose aurait dû s’appliquer à lui.

« Je pense que ce n’était pas entièrement de ma faute », a déclaré Tsunoda. «Pour moi, 10 secondes, c’est vraiment, je pense, beaucoup trop dur.

« Je veux dire, cinq secondes, c’est encore, pour moi, assez dur par rapport à celle que j’ai vue dans le premier tour au Mexique dans le premier virage, la collision avec Bottas, ils n’ont eu aucune pénalité. J’ai écopé d’une pénalité de 10 secondes.

Ricciardo n’a pas été pénalisé pour avoir heurté Bottas après que les commissaires ont décidé qu’il avait sa voiture sous contrôle, après avoir bloqué une roue, lorsque la paire est entrée en contact au sommet du virage. Tsunoda a déclaré qu’il avait revu sa collision avec Stroll « beaucoup de fois » et pensait que les deux incidents étaient similaires.

Penalty Box : Ricciardo aurait-il dû être pénalisé pour une collision au premier tour avec Bottas ?« Je n’avais pas de lock-up. Je restais beaucoup sur le trottoir intérieur et il n’y avait tout simplement pas d’espace. Clairement, j’ai vu qu’il n’y avait pas d’espace, je ne peux pas aller plus loin que ça et d’une manière ou d’une autre, il a juste fermé la porte comme une ligne normale. Tout comme il roule normalement et nous avons une collision et j’ai eu pas mal de dégâts par la suite. Pour moi, je pense toujours que ce n’était pas entièrement de ma faute.

Stroll, qui a abandonné avec des dommages plus tard dans la course, a déclaré que l’incident « était une honte », mais n’était pas convaincu qu’il aurait pu marquer des points.

«Nous étions en mesure de nous battre dans la course. Je pense qu’il aurait peut-être été difficile de marquer des points mais j’étais, après un vendredi difficile, en train de récupérer un peu dans la course de sprint et nous récupérions un peu plus dimanche.

« C’était dommage que cela ait dû terminer notre course comme ça. Mais c’est chose faite maintenant et c’est concentré sur les dernières courses de la saison.

