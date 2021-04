Tsunoda dit que ses erreurs d’Imola n’étaient “vraiment pas acceptables”

En résumé: le pilote d’AlphaTauri, Yuki Tsunoda, a analysé sa performance lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne le week-end dernier, affirmant que son week-end rempli d’erreurs était insaisissable.

En bref

Tsunoda bat ses propres performancesAlphaTauri avait le rythme sur le sec pour obtenir un bon résultat à Imola, et sur le mouillé, l’équipe avait également l’air compétitive sur le pneu intermédiaire. Mais leur pilote Yuki Tsunoda s’est qualifié dernier et a terminé 12e, loin des points et avec une pénalité de cinq secondes également pour violation des limites de piste.

Tsunoda a déchiré l’arrière de sa voiture en Q1 avant d’avoir réalisé un temps au tour enregistré, puis sur une piste mouillée du Grand Prix, il a fait de gros progrès dès le début pour passer de la 20e à la 13e place, mais a ensuite quitté la piste plusieurs fois, souvent. pas assez pour le ralentir sérieusement et par conséquent attirer l’attention des stadiers.

«Faire des erreurs deux jours de suite. Pour moi? Pas acceptable. Vraiment inacceptable », a déclaré Tsunoda. «J’apprends juste de ça cette fois, mais je m’améliore la prochaine fois.»

Son coéquipier Pierre Gasly s’est qualifié cinquième et a terminé septième malgré le départ de la course avec le mauvais composé de pneus et la chute de l’ordre lors de son premier relais, et son rythme et celui de Tsunoda ont rendu les erreurs de ce dernier encore plus frustrantes.

«Pour moi, Q1, complètement mes erreurs», a déclaré Tsunoda. «Même en Q1, comme quand je vois les performances globales de la voiture cette semaine, je n’ai pas à pousser autant. Je ne sais pas pourquoi, j’ai trop poussé même si je n’ai pas à le faire.

Citations: Dieter Rencken

La Formule E révèle de nouveaux tracés de piste

La configuration des circuits de Monaco et Valence Ricardo Tormo qui seront utilisés pour les trois prochaines manches de la Formule E a été révélée par le championnat, la version intégrale de Monaco étant utilisée pour la première fois.

Valence sera le deuxième site de course permanent à figurer dans un calendrier FE après Mexico, et le circuit espagnol utilisera un tracé de 3,37 kilomètres qui, après le virage huit, à gauche (où le mode attaque sera situé) coupe à droite plutôt que de suivre le boucle grand prix du circuit. Ce détour rejoint le long rayon continu du virage 13 à gauche qui mène au dernier virage nommé d’après le regretté Adrian Campos. La ligne droite principale est alors interrompue par une chicane qui intègre l’entrée de la voie des stands. C’est un tracé différent de celui utilisé pour les tests de pré-saison, et sera couru pour la première fois ce samedi.

Monaco a déjà organisé un EPrix à trois reprises sur une piste raccourcie qui, à Sainte Dévote, vire brusquement à droite en descente vers la chicane Nouvelle, qui en épingle à cheveux pour FE a ramené sur le circuit habituel. Maintenant, il intègre des virages célèbres tels que Mirabeau et l’épingle du Grand Hôtel ainsi que bien sûr le tunnel dans ses courses. Pour éviter les comparaisons avec les temps au tour de F1 sur le circuit, il fonctionnera avec de petits changements, comme une version plus rapide de Sainte Devote, similaire à l’incarnation originale du virage. FE visite la ville le 8 mai, deux semaines avant la course de F1.

Calendrier F1 2021: Dans quelle mesure les rumeurs du Nürburgring sont-elles réalistes? (F1-Insider – Allemand)

Contexte de la spéculation: Le département des voyages de la F1 a apparemment posé des questions sur les hôtels du Nürburgring. Mais, comme F1-Insider.com l’a découvert dans les cercles de la F1: un retour sur la piste traditionnelle allemande une semaine après la course de 24 heures en juin n’est pas prévu. Au lieu de cela, le passage à la route d’Istanbul est l’option la plus probable.

Le championnat argentin de F4 démarre enfin avec une grille de huit voitures (Formula Scout)

Il était prévu que la série débute en 2019, mais un retard dans la livraison des pièces signifiait l’annulation des rondes, puis une récession signifiait qu’une date de début 2020 avait été choisie à la place. La pandémie de Covid-19 a ensuite mis ses plans à l’horizon 2020 et a annoncé qu’elle irait courir en 2021 au Brésil, puis en Uruguay. C’était un autre plan qui a échoué, alors la série a conclu un accord pour soutenir la série nationale de voitures de tourisme Turismo Pista pour enfin passer à l’action.

Le retour du roi Malukas remporte sa première victoire aux Indy Lights (Indy Lights)

David Malukas a rebondi d’un début de saison décevant hier en remportant une victoire dominante dans la deuxième étape du Grand Prix Indy Lights d’Alabama. Malukas a mené de drapeau en drapeau pour terminer un week-end parfait pour HMD Motorsports, avec le vainqueur de la course d’ouverture et Global Racing Group avec le stablemate de HMD Motorsports, Linus Lundqvist, de Suède, le chassant à la maison à la deuxième place.

Imola course deux: Saucy, Aron et Maloney sur le podium en FREC (FRECA)

Une fois de plus à Imola, les trois premiers pilotes franchissant la ligne d’arrivée sont de trois équipes différentes. Le Suisse Grégoire Saucy, partant de la pole position grâce au superbe chrono de la Q1 hier, obtient une fantastique victoire en tête pendant toute la course. Derrière lui, Paul Aron, profitant d’un terrible départ de deuxième sur la grille de Hadrien David, tout comme Zane Maloney en troisième.

En ce jour en F1

Il y a 50 ans, Luigi Piotto, quintuple starter de la F1, est décédé. Son meilleur résultat était la sixième place au Grand Prix d’Italie 1956.

