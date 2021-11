Tsunoda écope de deux points de pénalité pour collision avec Stroll · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Le pilote recrue Yuki Tsunoda a écopé de deux points de pénalité sur son permis après une collision avec Lance Stroll au début du Grand Prix de São Paulo.

L’incident s’est produit au quatrième tour de la course, alors que Tsunoda – le seul pilote à démarrer avec les pneus à gomme tendre – tentait de dépasser Stroll pour la 13e position dans le premier virage à gauche du complexe Senna ‘S’ (tournant un à Trois). Cela a entraîné une rupture de l’aile avant pour Tsunoda et des dommages au sol du côté gauche pour Stroll.

Les commissaires de course (Tim Mayer, Matteo Perini, Vitantonio Liuzzi et Roberto Moreno) ont fait les remarques suivantes dans leur déclaration (document numéro 45) publiée après la course : « Les commissaires ont examiné les preuves vidéo et ont déterminé que [Tsunoda] causé une collision avec la voiture 18 [Stroll]. «

« La voiture 22 s’enfonçait dans la voiture 18 le long de la ligne droite avant et était considérablement plus rapide à l’intérieur au premier virage. Cependant, il a freiné trop tard et est entré en collision avec la voiture 18 dans cette manœuvre optimiste. Les commissaires le trouvent entièrement fautif.

Après le contact, et un arrêt au stand pour changer son aileron avant endommagé, Tsunoda a écopé d’une pénalité de dix secondes pendant la course. Tsunoda finirait en dehors des points en 15e position, à un tour du vainqueur de la course Lewis Hamilton et à une minute de son coéquipier d’AlphaTauri Pierre Gasly.

Cela met Tsunoda à six points de pénalité sur sa superlicence. Tout pilote doit purger une interdiction d’une course s’il accumule douze points au cours d’une année civile. Tsunoda n’aura aucun point de pénalité déduit avant le 18 avril 2022.

Des morceaux de carrosserie se sont détachés de l’Aston Martin de Stroll plus tard dans la course, nécessitant une voiture de sécurité virtuelle pour nettoyer les débris. Le pilote canadien allait abandonner après 47 tours à cause des dommages infligés à sa voiture.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :