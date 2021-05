Tsunoda est perplexe alors que lui et Gasly donnent un “retour opposé” sur la voiture

Dans la synthèse: Yuki Tsunoda dit que lui et son coéquipier abordent la voiture AlphaTauri de manière très différente, ce qui rend difficile pour la recrue d’identifier où il peut s’améliorer.

Tsunoda déconcerté par la différence avec Gasly à Portimao Tsunoda a montré un rythme soutenu lors de son premier week-end de F1, marquant des points à Bahreïn, mais a connu des difficultés à Imola et en Algarve. Il a dit qu’il avait du mal à expliquer l’écart de rythme entre lui et Pierre Gasly et qu’il pourrait avoir à ajuster sa propre configuration pour ressembler davantage à celle de son coéquipier, afin de bénéficier des commentaires plus expérimentés de Gasly.

«Pour moi, il s’agit de s’adapter», a-t-il déclaré après avoir terminé une demi-minute derrière Gasly au Portugal. «Par rapport à, même à mon coéquipier, quand je compare [the cars] le rythme est complètement différent.

«Donc c’est vraiment bizarre, pour être honnête, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je vais parler à mon ingénieur et essayer de rendre la voiture plus semblable [Pierre’s] mais ce n’est même pas similaire. Et nous avons toujours des réactions opposées de la voiture, nous devrons donc simplement l’analyser, ce qui s’est passé là-bas.

Alonso manque des supporters locaux lors du Grand Prix d’Espagne

Le Grand Prix d’Espagne se déroulera principalement à huis clos ce week-end, avec seulement un petit nombre de spectateurs autorisés sur le circuit Barcelona-Catalunya le jour de la course. Fernando Alonso a déclaré qu’il ressentirait l’absence de fans lors de son premier Grand Prix à domicile depuis trois ans.

«C’est vraiment dommage de courir ici sans fans dans les tribunes», a déclaré le pilote Alpine. «La Formule 1 avec des fans est très spéciale, mais encore plus quand ce sont vos fans à domicile.

«Je me souviens à quel point les supporters espagnols ont été encouragés et passionnés par le passé, alors cela nous manquera ce week-end. Vous courez pour ressentir l’émotion du soutien de vos fans.

“J’espère que les fans pourront bientôt revenir aux courses, mais en attendant, nous pourrons leur proposer un bon spectacle à la maison.”

La carrière de Max Mosley en F1 documentée dans un nouveau film

Le film Mosley paraîtra en juillet L’histoire de la vie de l’ancien président de la FIA, Max Mosley, a été transformée en un nouveau documentaire intitulé “ Mosley: It’s Complicated ”.

Le film couvre sa vie de sa première enfance à devenir pilote de course et à devenir président de la FIA, y compris des événements clés de l’histoire de la F1 tels que la mort de Jim Clark et Ayrton Senna et le scandale “ Spygate ” de McLaren en 2007.

Le film apparaîtra dans les cinémas britanniques le 9 juillet, et apparaîtra plus tard sur DVD avec des téléchargements numériques disponibles à partir du 19 juillet.

La gestion de l’énergie est la clé du passage en Formule E sur le tracé complet de Monaco

Le pilote de Mahindra, Alex Lynn, qui a décroché son premier podium lors de la deuxième course de Formule E à Valence le mois dernier, a déclaré par la suite que le défi de la gestion de l’énergie en Formule E n’était pas toujours visible, en termes de travail de préparation d’un événement.

«C’est très difficile», a-t-il dit. «Nous pratiquons beaucoup cela dans le simulateur, nous nous entraînons à être très efficaces et très cliniques. Et je pense que le monde ne voit que 45 minutes un samedi ou un dimanche sur le canapé, mais ce sont des heures et des heures de pratique pour perfectionner ce que nous pensons être la course.

«Dans les derniers tours, c’est là que cela devient encore plus critique parce que, évidemment, en regardant l’énergie divisée par tours, moins vous avez de tours, ce pourcentage devient beaucoup plus grand. Donc, de ce côté-là, vous essayez toujours de sauver. Vous n’avez que quelques chances de réussir, mais lorsque vous le faites, cela doit rester. C’est donc toujours le chat et la souris de la Formule E. »

La série W continuera avec les pneus Hankook dans la deuxième saison retardée

La première saison de six événements de la série W s’est déroulée en 2019, mais le suivi de 2020 a été entièrement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Maintenant, en raison de commencer les tests plus tard ce mois-ci, à Anglesey, le championnat junior entièrement féminin a dû faire face à une série de revers alors qu’il s’apprête à devenir une série de soutien à la F1 cette année, mais a réussi à conserver son partenaire pneumatique, Hankook.

«La saison inaugurale de la série W a été un grand succès et Hankook y a joué un grand rôle, donc la nouvelle d’aujourd’hui selon laquelle l’un de nos partenaires fondateurs continue de soutenir notre mission est fantastique», a déclaré Catherine Bond-Muir, PDG de la série W. «Malgré le report forcé de notre deuxième saison, l’élan derrière la W Series reste fort et, avec le soutien de tous nos partenaires et de la Formule 1, 2021 s’annonce comme une année très excitante pour nous.

