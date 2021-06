Tsunoda et Sainz expliquent le double crash qui a mis fin aux qualifications · .

Yuki Tsunoda et Carlos Sainz Jnr ont expliqué comment ils ont tous deux été impliqués dans des chutes distinctes qui ont mis fin prématurément à la séance de qualification d’aujourd’hui.

Le pilote AlphaTauri a été le premier de la paire à frapper la barrière au virage trois lors des derniers runs en Q3.

“Je suis allé trop tard dans le freinage et je suis entré dans le mur”, a-t-il déclaré à Sky. « J’ai eu un blocage dans l’entrée tardive et il n’y avait aucune chance de faire le virage et je suis entré dans le mur. C’était honteux.”

Le pilote Ferrari Sainz suivait de près et s’est écrasé en essayant d’éviter Tsunoda.

“Je roule à 330 km/h, je vois la fumée et je ne sais pas s’il a fait le virage ou s’il a chuté”, a déclaré Sainz. “Alors j’ai appuyé sur les freins, je les ai frappés fort évidemment pour essayer de prendre le virage, puis j’ai immédiatement vu qu’il était tombé et j’ai dû prendre des mesures pour éviter.”

Sainz a eu une expérience similaire à Monaco il y a deux semaines où son coéquipier Charles Leclerc s’est écrasé devant lui, bien qu’à cette occasion Sainz ait gardé sa voiture hors des barrières. “Ce n’est pas idéal, deux courses consécutives que la voiture juste devant moi s’écrase en Q3”, a-t-il admis.

“Cette fois, peut-être que lors de la première manche de la Q3, j’aurais dû opter pour un deux, cela a évidemment donné à Charles ces deux dixièmes supplémentaires dans la ligne droite pour se battre pour la pole. Mais je ne savais pas qu’un autre drapeau rouge reviendrait en Q3.

