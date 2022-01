Tsunoda : Je sais m’améliorer, battre mon coéquipier

L’année recrue de Yuki Tsunoda en Formule 1 a été loin d’être parfaite, sa campagne entachée d’erreurs et d’accidents, mais le pilote japonais affirme qu’il sait comment s’améliorer.

Tsunoda a peut-être été erratique cette année, tombant beaucoup trop souvent, et a également dû faire face à un coéquipier surperformant sous la forme de Pierre Gasly, le Français mélangeant le tout à l’avant du milieu de terrain, en particulier les jours de qualification.

Mais le pilote recrue AlphaTauri a montré qu’il avait un rythme décent, ce qui était évident lorsqu’il avait des week-ends propres comme la finale de la saison à Abu Dhabi où il a largement surpassé Gasly en terminant quatrième lors d’une soirée dramatique éclairée autour du circuit de Yas Marina.

Tsunoda a remporté le prix de « Rookie of the Year » de Grandprix247 pour 2021, mais il a beaucoup à faire en 2022 s’il veut prouver qu’il est la vraie affaire.

S’adressant aux médias dans une interview de fin de saison, les Japonais ont reconnu la nécessité de s’améliorer : « [2022] va être une année très importante pour moi.

« Je ne sais pas quel sera le rythme de la voiture dans l’équipe, mais vous devez bien performer et, bien sûr, vous devez battre votre coéquipier et vous avez besoin d’une course plus cohérente.

Tsunoda sait battre Gasly

«Mais maintenant, je connais les détails de ce que je dois améliorer et, si j’améliore celui-ci, je peux le battre, battre mon coéquipier ou avoir une course cohérente.

«Ce sont toutes les choses, tous les ingrédients que j’ai vus pour aller de l’avant. En termes de cela, ce fut une très bonne année de préparation, je dirais », a révélé Tsunoda.

Bien qu’il ait marqué des points pour son équipe à cinq reprises seulement en 2021, Tsunoda pense qu’il a une chance d’être plus constant la saison prochaine, affirmant : « Si c’est une bonne voiture, j’ai toute la volonté d’obtenir des points constants et d’obtenir un bon résultat.

« Même si c’est une mauvaise chose, si c’est une mauvaise voiture ou si elle a un mauvais rythme, vous pouvez toujours développer la voiture et je sais comment développer la voiture pour moi-même pour être plus rapide », a-t-il déclaré.

Tsunoda, le dernier pilote à avoir participé au programme de jeunes pilotes Red Bull géré par Helmut Marko, a terminé sa première saison de F1 au 14e rang du classement général avec 32 points au championnat, contre neuvième pour Gasly avec 110 points.

la compétition ne s’est JAMAIS arrêtée avec ces deux-là cette année 😅 assurez-vous de tout voir dans les coulisses avec @PierreGASLY et @yukitsunoda07 dans notre série All-Access sur YouTube 👉 https://t.co/7KSCfh1shs pic.twitter.com/jteyXWZ955 – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 29 décembre 2021