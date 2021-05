Tsunoda: Malheureusement, ma deuxième session s’est terminée tôt

Yuki Tsunoda avait besoin d’une journée de tours maximum lors de sa première visite à Monte-Carlo, et alors que la passionnante recrue a bien démarré son Grand Prix de Monaco le matin, un peu plus tard en FP2, il a tout gâché.

Il est difficile d’oublier cette nuit étincelante au Grand Prix de Bahreïn où le pilote japonais a conquis les cœurs et les esprits du monde de la Formule 1, mais le voyage depuis a connu quelques nids-de-poule.

Jeudi en FP1, il a fait ce qu’il avait à faire et accumuler des kilomètres sur une piste qu’il n’a conduite que dans son état virtuel sur un simulateur ou le F1 Game. Il a fait 39 tours, ce qui était plus que la plupart lors de la séance d’une heure du matin.

Mais dans l’après-midi, il n’a réussi que 11 tours avant que l’AlphaTauri n ° 22 n’écrase le mur qui endommage la suspension, mettant fin à sa séance bien trop tôt pour un pilote en manque désespéré de temps de piste en Principauté.

Tsunoda a rapporté à la fin de la journée: «Malheureusement, ma deuxième séance s’est terminée tôt aujourd’hui – je n’ai pas poussé trop fort dans le virage, mais j’ai perdu l’adhérence à la fin du virage et j’ai malheureusement frappé le mur.

«Je ne sais pas dans quelle mesure cela affectera ma préparation pour la course, évidemment, une perte de course n’est pas idéale, mais j’ai deux séries de Softs pour samedi maintenant, donc ce n’est pas le pire des cas. J’ai juste besoin de me préparer davantage pour samedi et de tout mettre en place quand ça compte », a ajouté Tsunoda.

Aussi impressionnant qu’il ait été, Monaco est un grand niveleur où l’expérience est récompensée comme Pierre Gasly, dans la sœur AlphaTauri, a été forcément plus rapide et connaît son chemin autour de la place comme en témoigne sa cinquième place en 2019 pour Red Bull.

Notamment, à ses débuts à Monaco en 2018 avec Toro Rosso, Gasly a terminé un septième impressionnant qui, à la fin, est la référence contre laquelle Tsunoda sera mesuré.

Même à son meilleur en FP2, Tsunoda était aux trois quarts de seconde timide de Gasly, suggérant qu’il y a beaucoup de travail à faire pour le plus jeune pilote sur la grille.

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef d’AlphaTauri, a expliqué: «Malheureusement, Yuki vient de couper l’arrière dans le dernier secteur et cela a malheureusement endommagé la suspension.

«En raison du temps qu’il a fallu pour réparer cette partie de la voiture, c’était la fin de la journée pour lui. Cela le met un peu en retrait avant les qualifications, mais il lui reste encore une séance à faire samedi matin, alors nous lui donnerons la meilleure préparation possible », a-t-il ajouté.