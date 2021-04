Tsunoda prend des revers “dans sa foulée”

En résumé: le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a salué la façon dont Yuki Tsunoda a géré les revers lors du week-end du Grand Prix de Bahreïn.

En bref

Tsunoda «sur une courbe d’apprentissage très raide» Egginton a décrit comment l’équipe aide la recrue Tsunoda à gérer les «hauts et les bas» de la Formule 1, alors qu’il s’habitue aux défis du milieu de terrain.

«Sa vitesse ne faisait aucun doute en F2. Il méritait son coup. Il est venu. Il est sur une courbe d’apprentissage très raide car tout jeune pilote entre dans le monde de la Formule 1. Mais il a pris les choses étape par étape, il absorbe beaucoup d’informations et il communique bien. Et nous comprenons ce qu’il attend de la voiture et il travaille avec son équipe d’ingénieurs. Il apprend vite.

«Nous avons eu quelques hauts et des bas [in Bahrain], il a été très rapide, nous avons eu quelques petits problèmes avec la voiture et il a pris cela dans la foulée. C’est frustrant pour lui comme pour tout le monde – si ce n’était pas frustrant pour lui, ce serait un souci, en fait.

«Mais il a rebondi. Et jusqu’à présent, ça a été vraiment bon. C’est vraiment rafraîchissant avec les jeunes de l’équipe. AlphaTauri, Toro Rosso a une histoire de travail avec de jeunes pilotes et c’est juste une autre. J’apprécie beaucoup, le défi et l’équipe est bonne. Sans avoir la grosse tête, l’équipe est douée pour travailler avec les jeunes pilotes, je pense qu’il est juste de dire que le bilan des pilotes qui ont traversé l’équipe montre que les ingénieurs sont bons.

«C’est génial, c’est rafraîchissant, c’est un défi, mais il tient ses promesses. Nous allons avoir des hauts et des bas, mais il livre et je pense que c’est important parce que nous sommes fermement au milieu de terrain, semble-t-il.

Usine AlphaTauri chauffée par un sous-produit du vin

Dans le cadre du plan de la Formule 1 visant à devenir neutre en carbone d’ici 2030, AlphaTauri a adapté son usine et ses pratiques de travail en préparation.

Les changements incluent le chauffage de leur installation de Faenza avec de l’eau chaude provenant de la combustion de la biomasse accumulée en tant que produit secondaire de l’industrie vinicole locale et le passage de l’ensemble de l’installation à une politique de tolérance zéro sur les plastiques à usage unique, y compris pour le personnel et les invités sur place.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

J’ai été en train de décaper un échappement de l’équipe Renault F1 2018 pour un projet artistique sur lequel je ne travaille pas! Woah c’est un travail compliqué et un appareil respiratoire lourd est indispensable! @ScarbsTech c’était le premier, mal faire de meilleures photos sur le second! pic.twitter.com/O8gLGvbF3w – artiF1ed (@ artiF1ed) 12 avril 2021

J’ai réfléchi à la raison pour laquelle je n’aime pas le Wildcard des femmes toute la journée et:

– cela implique que les autres créneaux horaires sont réservés aux hommes, ce qui n’est pas le cas – les femmes ont déjà participé à F1 Esports

-il ne résout pas les problèmes toxiques pour les femmes dans le sport électronique, dit simplement “ vous pouvez avoir ce petit peu ” – Hazel Southwell (@HSouthwellFE) 12 avril 2021

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Je pense que ça va être fou ” – Caldwell est ravi de s’attaquer au nouveau format de F3 (F3)

“” Après avoir regardé F2, je pense que ça va être fou “, a déclaré Caldwell sur le nouveau format.” Cela avait l’air vraiment occupé, et je pense que cela rendra la forme physique encore plus importante. Il peut y avoir une stratégie avec l’inverse. grilles, mais je pense que ce sera fou et amusant. ‘”

Un documentaire sur Max Mosley pour une sortie au cinéma au Royaume-Uni (Film Stories)

“Le film s’appelle, eh bien, Mosley, et il est décrit comme une verrue et toute l’histoire de l’homme. Il couvrira ses relations familiales troublées, la tristement célèbre piqûre contre lui par le journal News Of The World, et comment qui a lancé sa campagne en cours pour la confidentialité des médias. “

Le pointage politique visant à faire revivre l’histoire des courses portugaises (Formula Scout)

«À Vila do Conde, une petite ville de la côte ouest et l’une des plus anciennes colonies connues du nord du Portugal, un candidat politique vise à se faire élire en faisant sortir le sport automobile dans les rues.

Gianluca Petecof sur les moments qui l’ont fait (Formule 2)

“Je pense que ces expériences sont là pour vous apprendre des choses. Vous pouvez apprendre des pertes, vous pouvez apprendre du succès et vous pouvez apprendre pendant les moments difficiles et moins difficiles. En fin de compte, tout est là pour vous apprendre quelque chose.”

En attente des règlements moteurs? (Auto Motor und Sport – Allemand)

“La nouvelle réglementation moteur ne viendra qu’en 2025. Peut-être aussi en parallèle avec l’introduction des e-carburants, qui sont les conditions préalables pour une course est neutre en CO2.”

Avant-premières: Arrow McLaren SP, Rahal Letterman Lanigan, AJ Foyt (IndyCar)

“Si Montoya remporte le ‘500’ avec cette équipe, cela le mettra dans une compagnie rare en tant que pilote gagnant avec trois équipes différentes. Le Colombien a gagné avec Ganassi en 2000 et Penske en 2015.”

NBC réduit l’heure de la télévision de Tracy (roues)

“Après l’ouverture de la saison du Grand Prix d’Alabama le week-end prochain au Barber Motorsports Park près de Birmingham, la première des 17 courses au programme, Tracy ne devrait faire partie de l’équipe de diffusion que cinq autres fois – Texas, Indianapolis, Nashville, Laguna Seca et la dernière course du programme, Long Beach. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Aujourd’hui en 1986 – une célèbre photo-finish à Jerez

Partagez cet article . avec votre réseau: