Tsunoda prévoit de suivre l’approche « intelligente » de Gasly pour éviter les accidents de qualification · .

Yuki Tsunoda dit qu’il doit changer son approche des qualifications après ses chutes lors des deux dernières manches.

Tsunoda a chuté trois fois en qualifications cette année, le laissant derrière son coéquipier Pierre Gasly.

Après des chutes lors de la Q3 à Bakou et de la Q1 au Paul Ricard, Tsunoda a déclaré qu’il devait adopter une approche plus sobre le samedi.

“Normalement, j’essaie de toujours pousser fort depuis le début des qualifications, ce que je n’ai pas à faire”, a-t-il déclaré. “[It’s] pas tellement nécessaire de le faire, surtout [with] notre voiture ayant toujours un bon rythme [there’s] toujours le potentiel de passer en Q3.

« Mais j’ai tendance à toujours pousser depuis le début et récemment, comme les trois dernières courses, j’ai fait deux erreurs et la même chose, la même raison. Pousser trop fort, dès la première poussée qui fait [my] toute l’arrivée des qualifications. Donc [I’m] ça va être plus facile.

Avant ce week-end, Tsunoda a déclaré qu’il devait être plus patient pour augmenter son rythme de qualification, car le rythme d’AlphaTauri signifie qu’il n’a pas besoin de prendre de risques.

“Je dois juste adopter une approche plus différente, pour être plus détendu”, a déclaré Tsunoda. « Je ne veux plus commettre d’erreurs. Je dois encore pousser en qualifications pour avoir un bon résultat, autant que possible mais je dois définitivement changer d’approche.

Tsunoda a observé comment son coéquipier augmente son rythme tout au long du week-end. « Il est intelligent, comment il aborde chaque séance, surtout ce que j’ai vu en France entre les FP3 et les qualifications.

“Nous [changed] des étapes assez importantes pour les réglages – je ne dirai pas dans quelle direction nous avons changé – mais il était plus intelligent en qualifications, il a d’abord essayé de ressentir cet équilibre et ce qui était différent sur la voiture et à partir de là, il a juste commencé à construire accélérer le rythme.

Malgré la plus grande expérience de Gasly, « il est toujours facile de sentir l’équilibre de la voiture et dès qu’il a [that] l’équilibre et l’impression qu’il vient de tout mettre ensemble, ce qui est une approche différente [to] moi », a déclaré Tsunoda.

« Sa force, pour moi [is] juste nous avons fait des étapes assez similaires et je n’ai tout simplement pas fait [take] attention au changement de set-up, je viens de l’envoyer d’un premier coup et il y avait la barrière. C’est ainsi qu’il a abordé la séance et [that] l’intelligence est, je pense, sa force.

