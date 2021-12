Tsunoda réalise son potentiel avec une quatrième place en finale après la saison derrière Gasly · .

L’équilibre des forces entre les pilotes d’AlphaTauri tout au long de la saison a été bouleversé lors de la dernière course de la saison.

Yuki Tsunoda, l’une des trois recrues sur le terrain mais la seule jumelée à un pilote plus expérimenté, a eu du mal contre Pierre Gasly pendant une grande partie de la saison. Bien que Tsunoda ait marqué lors de ses débuts, Gasly a pris le dessus lors des courses suivantes.

Des écarts d’une demi-seconde entre les deux en qualifications étaient courants, permettant à Tsunoda d’établir un temps, ce qu’il n’a pas réussi à Imola et Paul Ricard en raison d’accidents. Mais il y a eu aussi des éclairs de promesses, comme en témoignent les incursions occasionnelles de Tsunoda au troisième trimestre.

Se qualifier en moyenne à six places de son coéquipier signifiait que Tsunoda avait rarement l’occasion de terminer devant lui en piste. Après Bahreïn, où Gasly a été retardé par des avaries précoces, il ne l’a refait que deux fois dans l’année, à Silverstone et Yas Marina.

Gasly était immédiatement plus à l’aise dans une voiture qui était une évolution de la machine avec laquelle il avait remporté le Grand Prix d’Italie l’an dernier, et l’amenait régulièrement beaucoup plus près de la limite de ses capacités. Il s’est remis de sa déception à Bahreïn avec six victoires consécutives, dont un podium à Bakou. Alors que ce résultat est dû en partie à d’autres en difficulté, les quatrièmes places à Zandvoort et Autodromo Hermanos Rodriguez étaient pleinement méritées.

Gasly a repoussé la paire de Ferrari pour le podium de Bakou. AlphaTauri doit examiner son retard de 13 points sur Alpine dans le championnat des constructeurs, qui l’a séparé d’une place dans la première moitié du peloton à la fin de l’année, et réfléchir à ce que coûte l’arrivée de nouveaux talents à un moment où les opportunités de test sont si limitées. Tsunoda, comme ses collègues nouveaux arrivants, n’avait qu’un jour et demi de course avant le début de la saison 2021.

Mais avec l’aide de l’ancien pilote Red Bull Alexander Albon dans son développement, il y avait des preuves évidentes de progrès du côté de Tsunoda, et il a tenu ses promesses lors de la dernière manche de l’année.

Alors que Gasly a eu une Q2 débraillée avec une erreur sur un tour et du trafic sur un autre, Tsunoda a navigué dans les 10 derniers. Il a profité du redémarrage tardif controversé pour prendre la quatrième place de la Mercedes de Valtteri Bottas, rien de moins, terminant la saison avec son meilleur résultat de l’année, et présentant le potentiel AlphaTauri l’a reconnu pour son excellente campagne de Formule 2 l’année dernière. Cela augure bien pour ses chances et celles de l’équipe en 2022.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda : stats clés

Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda : Qui a terminé devant à chaque tour

Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda : Écart de qualification

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Négatif indique que Pierre Gasly était plus rapide, positif signifie que Yuki Tsunoda était plus rapide

Partagez cet article . avec votre réseau :