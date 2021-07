Tsunoda s’attend à ce que les qualifications de sprint rendent le GP britannique “difficile”

Dans le tour d’horizon : Yuki Tsunoda dit qu’il ne sera pas en mesure de progresser régulièrement vers les qualifications comme il l’a fait lors des dernières courses en raison du format modifié de ce week-end.

En bref

Les qualifications au sprint compliquent la nouvelle approche de TsunodaAprès une série de chutes lors des qualifications à Imola, Bakou et Paul Ricard, Tsunoda a révisé son approche pour augmenter son rythme au tour plus progressivement sur trois séances d’essais. Cependant, l’introduction des qualifications Sprint pour la course de ce week-end à Silverstone signifie que les pilotes n’auront qu’une seule session pour se préparer.

Le pilote recrue s’inquiète de l’impact que cela aura sur son week-end de course.

“Maintenant, nous arrivons à Silverstone et j’ai de bons souvenirs de l’année dernière, lorsque je suis arrivé troisième dans la course principale de Formule 2”, a déclaré le pilote AlphaTauri. « Et, comme le Red Bull Ring, c’est une piste sur laquelle j’ai beaucoup roulé, depuis quand j’étais en F3.

« Tout est positif, mais l’inconvénient à Silverstone, étant donné que je n’y ai jamais conduit de Formule 1 auparavant, c’est que nous n’avons qu’une seule séance d’essais libres avant les qualifications, car ce week-end, nous essayons la course ‘Sprint Qualifying’ samedi.

« Cela signifie que la nouvelle approche que j’ai commencé à utiliser en Autriche ne fonctionnera pas aussi bien cette fois. Je m’attends à ce que devoir bien performer en qualifications immédiatement après la FP1 va être difficile.

« Ce sera assez difficile, mais je vais quand même essayer d’accélérer à nouveau petit à petit, comme en Autriche. Mais la course de sprint est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Nous devons également penser que nous pouvons faire des changements de réglages entre la FP1 et les qualifications, mais après cela, nous ne pouvons plus vraiment rien changer. Je pense que ça va être une semaine assez difficile pour tout le monde, mais je vais juste me concentrer sur moi-même et être aussi bien préparé que possible.

Perez se méfie des améliorations Mercedes

Red Bull “a mis beaucoup d’efforts” dans la préparation du Sprint, dit PerezSergio Perez se méfie d’une éventuelle résurgence de Mercedes ce week-end alors que les rivaux de Red Bull apportent de nouvelles pièces pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

“J’ai vu Mercedes parler d’améliorations, donc je suis sûr qu’elles seront très fortes ce week-end”, a déclaré Perez. “Nous allons bien sûr faire de notre mieux et j’espère que nous pourrons revenir en tête.”

Il a déclaré que Red Bull avait travaillé dur pour maîtriser les nuances du nouveau format de qualification Sprint.

« Il sera également intéressant de voir le nouveau format de course de la Formule 1. En tant qu’équipe, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour comprendre le nouveau format de course, beaucoup de préparation et d’entraînement ont été effectués ce week-end. Ce sera très différent pour tout le monde, c’est vraiment excitant et j’espère que le travail acharné portera ses fruits.

Fanatec s’associe au créateur de jeux Gran Turismo

Le fabricant de roues Simracing Fanatec a annoncé un partenariat avec l’éditeur de Gran Turismo Polyphony pour développer des produits spéciaux sous licence pour la franchise de jeux PlayStation extrêmement populaire.

“Pendant de nombreuses années, Kazunori Yamauchi a repoussé les limites du côté logiciel et a joué un rôle majeur dans la popularisation du simracing”, a déclaré Thomas Jackermeier, PDG d’Endor AG, propriétaire de Fanatec.

“Maintenant, nous avons uni nos forces avec l’objectif commun de continuer à fusionner les courses virtuelles et réelles. Nous avons plusieurs projets passionnants en préparation et j’ai hâte de voir comment ils se comporteront dans Gran Turismo.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Le premier GP de Grande-Bretagne auquel je n’irai pas depuis environ 10 ans est le premier où j’ai une livrée F1, typique. 😂🙃 – Brandon Seaber Design (@BrandonSeaber) 13 juillet 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Jacques Villeneuve a remporté la course à domicile de son coéquipier aujourd’hui en 1996 il y a 25 ans aujourd’hui, Jacques Villeneuve a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne après la sortie de son coéquipier de Williams, Damon Hill

Partagez cet article de . avec votre réseau :