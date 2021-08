Tsunoda se donne “cinq ou six sur 10” pour la première moitié de la saison

Au sommaire : Yuki Tsunoda dit qu’il a encore beaucoup de place pour s’améliorer après ses 11 premières courses de Formule 1.

En bref

Tsunoda vise une meilleure régularitéAprès cinq points marqués mais plusieurs chutes en qualifications, la recrue AlphaTauri Tsunoda dit qu’il doit être plus constant dans la seconde moitié de sa première saison.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer sa performance jusqu’à présent sur 10, Tsunoda s’est donné “cinq ou six” avant les vacances d’été.

« Les quatre dernières courses, j’ai montré un peu plus de régularité par rapport aux sept ou six premières courses. Mais j’ai encore besoin de plus de régularité toute la semaine de course – FP1, FP2, FP3 et qualifications – pour aider.

L’Arabie saoudite révèle le slogan de la course

Les promoteurs du premier Grand Prix d’Arabie Saoudite ont annoncé un slogan pour leur course : « Overtake the future ». Il est destiné à styliser l’événement, qui doit avoir lieu le 5 décembre sur le circuit de la corniche de Djeddah, comme moderne, passionnant et record.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Je pensais t’avoir repéré dans la voie des stands. Bienvenue dans le monde sauvage et merveilleux des courses ovales courtes @IndyCar ! – Gavin « Ole Dirty Hands » Ward 🇨🇦 (@GDubRacer) 23 août 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, Emanuele Naspetti remportait la manche de Formule 3000 à Spa-Francorchamps en soutenant le Grand Prix de Belgique

Partagez cet article de . avec votre réseau :