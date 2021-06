Tsunoda s’excuse auprès de l’équipe après le troisième accident de qualification · .

in

Yuki Tsunoda s’est excusé auprès de son équipe AlphaTauri après avoir perdu les qualifications pour la troisième fois lors de la septième manche de la saison.

Le rookie a filé en arrière dans une barrière au virage deux lors de son premier tour en Q1. Il s’agit de sa deuxième chute consécutive en qualifications, après avoir heurté le mur lors de la Q3 en Azerbaïdjan. Tsunoda s’est également écrasé en Q1 à Imola.

“C’était mon erreur aujourd’hui en qualifications et je tiens à m’excuser auprès de l’équipe”, a-t-il déclaré. “J’ai juste utilisé trop de trottoir jaune au premier virage et j’ai filé.”

La voiture de Tsunoda tressaillit anormalement alors qu’il se dirigeait à reculons vers la barrière. « J’ai essayé de freiner le plus possible pour éviter le contact avec la barrière, mais c’était comme patiner sur la glace alors que je reculais », a-t-il expliqué. « C’était assez bas [speed] impact, mais il y a quelques dommages à la voiture, donc l’équipe devra travailler dur ce soir pour me préparer pour demain.

Il a été le premier des deux pilotes à chuter lors de la séance de qualification d’aujourd’hui. Mick Schumacher a heurté une barrière au virage six vers la fin de la Q1. Le pilote Haas a déclaré qu'”une combinaison de plusieurs facteurs” a conduit sa voiture à devenir incontrôlable.

Schumacher a également chuté lors des qualifications. “C’est en partie parce que j’ai eu une très bonne sortie du virage cinq dans le virage six, en gros, j’ai pris un peu plus de vitesse et il semble que les conditions de vent aient un peu changé également à ce moment-là. ” il a dit. «Et toutes ces choses combinées ont essentiellement égalé dans le claquement arrière.

« Par conséquent, il m’a été très difficile de réagir. En y repensant, on peut évidemment toujours penser que j’aurais pu faire mieux. Et quand la voiture a déjà tourné, vous pouvez toujours essayer de la gérer d’une certaine manière. Mais pour être honnête, je pense que les choses se passent si vite, surtout à ces vitesses, qu’il est très difficile de juger où se trouve le mur et quoi faire à quel moment.

Schumacher a atteint sa position de départ la plus élevée de la saison jusqu’à présent avec la 15e place, en partie à cause des drapeaux rouges causés par son accident qui a empêché les autres pilotes d’améliorer leurs temps au tour.

“Nous avions une voiture qui était très bonne, qui avait un très bon potentiel et c’était très agréable à piloter”, a-t-il déclaré. “Cela se reflète dans la position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.”

