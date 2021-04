Tsunoda surpris d’avoir plus d’impact en Europe que le Japon après ses débuts

En résumé: Yuki Tsunoda dit qu’il a été surpris d’attirer plus d’attention de la part des fans européens que de ceux de son Japon natal après ses débuts en F1 avec des points.

En bref

Tsunoda surpris par la popularité en Europe Une combinaison de la neuvième place à ses débuts en F1 et de la diffusion en direct de son compatriote Red Bull junior Liam Lawson a conduit Yuki Tsunoda à construire une grande base de fans européens ces dernières semaines, avec ses médias sociaux qui ont augmenté de 152.121 abonnés sur Instagram. et Twitter et devenir rapidement un favori des fans. Cela a pris le joueur de 20 ans par surprise.

«C’était intéressant qu’après Bahreïn, je pense avoir eu une plus grande réaction de la part des fans européens que de ceux du Japon», a déclaré Tsunoda.

“C’est une question culturelle: les fans japonais veulent voir ce que je fais en quelques tours avant d’avoir une bonne impression.”

Tsunoda a réalisé l’un des meilleurs débuts de carrière en F1 par un pilote japonais. Seuls Satoru Nakajima et Shinji Nakano ont obtenu de meilleurs résultats lors de leurs premières courses.

«J’ai été surpris de cette réaction en Europe. Je ne m’y attendais pas, car pour moi, Bahreïn n’était pas un week-end parfait et j’espérais finir mieux », a-t-il ajouté. «Je suis heureux du soutien des fans, mais je ne ressens pas de pression à cause de cela, je le considère comme quelque chose de positif et ce week-end, je vais simplement continuer et faire mon travail.»

Sainz ne devrait pas annoncer sa faiblesse – Smedley

L’ancien ingénieur de Ferrari, Rob Smedley, a déclaré que Carlos Sainz Jnr avait abordé son premier week-end de Grand Prix avec la Scuderia de la bonne manière, mais avait commis une erreur notable.

S’adressant au podcast F1 Nation, Smedley a déclaré que Sainz était sage de ne pas faire de déclarations audacieuses sur son entrée dans ce que certains considèrent comme l’équipe de Charles Leclerc.

«La pire chose que vous puissiez faire est d’entrer et de faire une grande déclaration audacieuse que vous allez envoyer Charles dans les mauvaises herbes et que vous allez obtenir le statut de numéro un ou quoi que ce soit que je suis sûr que vous voulez éventuellement, ou vous le voudrez tous les deux. Parce que si cela ne fonctionne pas, la pression monte sur vous et cela devient presque insurmontable, la tâche que vous avez en main.

Bien qu’il ait été impressionné, Sainz a abordé le mouvement de son équipe et le Grand Prix de Bahreïn avec prudence, mais il a souligné l’erreur d’être trop franc à propos de cette prudence avant la course, car ses rivaux pouvaient en profiter.

«Je ne pense pas que vous devriez jamais montrer vos faiblesses. Je veux dire que Carlos aurait probablement dû garder sa poudre sèche sur celui-là. Je pense que c’était peut-être quelque chose qu’il ne voulait pas faire de publicité à ses camarades adversaires.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Rejoignez . sur Facebook

Ne manquez rien de . – rejoignez-nous sur Facebook ici pour voir chaque fois qu’un nouvel article a été ajouté:

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Super Formula déplace la finale de la saison sur la piste de l’ex-IndyCar Motegi (source)

L’organisateur a soumis une demande de changement à la JAF (Japan Automobile Federation) pour le lieu et le calendrier de la sixième manche du championnat Super Formula, et elle a été approuvée. Initialement annoncé pour se tenir sur le circuit international d’Okayama les 2 et 3 octobre, il sera désormais remplacé par Twin Ring Motegi les 16 et 17 octobre.

Le dernier jeu WRC révélé (PlayStation)

Le Québec pourrait autoriser le GP du Canada à courir à huis clos (Radio-Canada)

La décision de tenir l’édition 2021 de l’événement, prévue le 13 juin sur le circuit de Gilles-Villeneuve à Montréal, est très attendue. Lundi, lors d’une entrevue avec Téléjournal, la mairesse de Montréal Valérie Plante s’est montrée optimiste en suggérant que la question pourrait être réglée très prochainement.

Exclusive Autosport accueille Grant Palmer dans l’écurie USF2000 (USF2000)

Après être passé du karting aux voitures via la Lucas Oil School of Racing, l’Américain de 20 ans a passé une grande partie de 2020 à l’étranger à participer au championnat national BRSCC FF1600 tout en testant également en F4. Avec un œil sur IndyCar, Palmer est ravi de commencer son voyage Road to Indy avec Exclusive Autosport et l’équipe est tout aussi motivée.

Pièce maîtresse emblématique du S5000 du calendrier 2021/22 (Speedcafe)

Speedcafe comprend que les organisateurs du championnat espèrent réussir un trio de haut niveau entre Albert Park, Bathurst et Gold Coast lors de rencontres consécutives de courses consécutives l’été prochain. Il reste encore beaucoup d’eau à passer sous le pont, mais l’idée est de bon augure pour un programme passionnant qui devrait ouvrir du 17 au 19 septembre à Sandown. Le triple-tête proposé commencerait ensuite lors du GP d’Australie reprogrammé à Melbourne les 19 et 21 novembre.

Formula Race Promotions termine le week-end d’ouverture de 2021 (FRP)

Nicholas d’Orlando s’est affirmé en tant que prétendant au championnat en F1600, remportant deux victoires en course alors qu’Alex Mayer a fait de même en F1000, poursuivant sa saison dominante en 2020. Le champion en titre de F2000 Brandon Dixon a remporté les honneurs dans la première course, mais Reece Everard a fléchi ses muscles samedi en marquant la pole position et en conduisant à une victoire dans la deuxième course.

L’Espagnol Palou devient la dernière “ Kiwi Sensation ” avec les fans d’IndyCar (IndyCar)

C’est une histoire drôle, insiste-t-il. Cela découle d’un flux Twitch qu’il a hébergé pendant l’intersaison. Alors qu’il pilotait sur iRacing et se préparait pour la deuxième saison de l’IndyCar iRacing Challenge, où il a remporté la première course à Montréal, le pilote du numéro 10 Ganassi avait faim. Alors, il a pris une bouchée de son fruit préféré, un kiwi. La peau et tout.

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 30 ans, Alex Zanardi a remporté la première course de la nouvelle saison de Formule 3000 à Vallelunga. Christian Fittipaldi a terminé deuxième, Damon Hill quatrième derrière Antonio Tamburini

Partagez cet article . avec votre réseau: