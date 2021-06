Tsunoda veut que Ferrari se batte après avoir marqué au GP de Styrie · .

Yuki Tsunoda est « à 100 % » convaincu qu’il aurait terminé mieux dans le Grand Prix de Styrie sans sa pénalité sur la grille, et qu’il a besoin de plus de courses marquant des points pour qu’AlphaTauri se batte contre Ferrari.

Alors que son coéquipier Pierre Gasly a terminé dans une position de points devant au moins une des Ferrari à trois reprises cette saison, Tsunoda n’a réussi qu’une seule fois et a contribué à moins d’un cinquième des points d’AlphaTauri en 2021.

Mais il pense que sa 10e place au Red Bull Ring depuis la 11e sur la grille, après une pénalité de trois places sur la grille pour avoir entravé Valtteri Bottas, marque son week-end le plus complet en Formule 1 jusqu’à présent et le prépare bien pour le retour de ce week-end au circuit du Grand Prix d’Autriche.

« Dans l’ensemble, je pense que c’est une bonne étape », a-t-il déclaré. “Le rythme est déjà là pour l’Autriche, alors préparez-vous pour la semaine prochaine pour tout mettre en place et marquer des points.”

Tsunoda a terminé huitième des qualifications du GP de Styrie et, avec un rythme soutenu en course, il a désormais des ambitions rivales avec Ferrari.

“Je pense que pour moi aussi la gestion des pneus était bonne, c’était une bonne étape par rapport au Paul Ricard”, a-t-il déclaré.

« Au Paul Ricard, les pneus étaient complètement morts, et à la fin [here] Je gérais toujours le pneu et ça s’est bien passé. Donc je pense que c’était une bonne étape, mais quand même – peut-être que je ne devrais pas comparer avec Ferrari, mais Ferrari avait un très bon rythme en course aujourd’hui.

« Je pense que nous devrions nous battre pour l’avenir entre Ferrari et nous pour le championnat par équipes. Donc, oui, nous devons pousser plus, mais je pense que mon rythme est là, surtout en qualifications, alors essayez de le clouer davantage la semaine prochaine.

Alors que la « grande cible » de Tsunoda pour le GP de Styrie « n’était pas [to] faire une erreur », qu’il croyait avoir réussi, il a trouvé sa pénalité sur la grille douloureuse et pense que cela lui a coûté une meilleure finition, ayant été « 100 % » convaincu qu’il aurait pu terminer devant Fernando Alonso d’Alpine pour la neuvième place.

« 100 %. La pénalité sur la grille pour moi a été vraiment douloureuse. Je pense que c’était vraiment dur, pour être honnête, mais oui, je dois juste essayer de ne pas recommencer. De plus, il y avait aussi un malentendu radio entre nous, moi et l’ingénieur, nous analysons donc maintenant cela pour éviter celui-ci.

